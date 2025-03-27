快訊

路邊丟「600萬真鈔」沒人敢撿！台南男稱錢放家裡會發霉：拿出來曬太陽

黑手比老闆更懂勞基法 他留5年出勤紀錄離職拿回30萬

北一女師區桂芝遭檢舉 藍營批綠：不只戒嚴、警總時代來臨了

聽新聞
0:00 / 0:00

立委促公股投信4併1 財長：3個月提出效益評估

中央社／ 台北27日電
為引資投入公共建設，金管會放寬相關法規。立委今天指出，此政策需要投信業協助推動，認為4大公股投信應透過整併壯大規模。財政部長莊翠雲表示，將持續了解整併議題，並允諾3個月內提出效益評估。聯合報系資料照
為引資投入公共建設，金管會放寬相關法規。立委今天指出，此政策需要投信業協助推動，認為4大公股投信應透過整併壯大規模。財政部長莊翠雲表示，將持續了解整併議題，並允諾3個月內提出效益評估。聯合報系資料照

為引資投入公共建設，金管會放寬相關法規。立委今天指出，此政策需要投信業協助推動，認為4大公股投信應透過整併壯大規模。財政部長莊翠雲表示，將持續了解整併議題，並允諾3個月內提出效益評估。

莊翠雲今天赴立法院財委會，針對「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒15國名單，我國政府財經相關單位因應策略」，進行專題報告。

民進黨立委鍾佳濱質詢指出，為促進保險業資金投入公共建設，金管會鬆綁相關措施，但需要投信業協助推動，服務客戶。他並關心4大公股投信總資產太小，較無競爭力，希望財政部研議整併可行性，以及提出相關效益評估。

莊翠雲表示，針對整併議題，財政部將持續了解，她並允諾3個月內提出效益評估。

立法院財委會去年曾要求財政部針對兆豐、華南、合庫與第一金等4家泛公股金控旗下投信、資產管理公司（AMC），研議整併可行性。根據財政部當時提出的報告，4家公股金控對投信子公司通盤評估規模經濟、互補效益、企業文化融合、員工權益等面向，就整併可行性及綜效，並無共識。

財政部當時在報告中說明，至114年1月，4家公股投信公司公募基金規模合計新台幣約3200億元，距前6大的基金規模門檻達6000億元以上，仍有一段距離，整併尚無顯著規模經濟效益，且各公股金控投信子公司所發行基金類型相近，並無明顯互補效益；另經初步瞭解，部分投信子公司員工並無整併意願。

財政部 金管會

延伸閱讀

川普對進口車課25%關稅 財長：將釐清台灣受衝擊範圍

衛福部次長稱財劃法、預算凍結影響育兒津貼 立委轟恐嚇人民

吳崢告發9區立委罷免案涉死亡連署 批是組織性偽造文書

若遭列入「骯髒15國」 央行：台美貿易風險升高

相關新聞

立委促公股投信4併1 財長：3個月提出效益評估

為引資投入公共建設，金管會放寬相關法規。立委今天指出，此政策需要投信業協助推動，認為4大公股投信應透過整併壯大規模。財政...

金銀併又一樁 凱基金控：不只考慮一家

繼永豐金控併購京城銀行之後，金融市場又傳出「金銀併」個案，主角是凱基金控和安泰銀行。知情人士透露，凱基金控和安泰銀行的併...

融資租賃業最快8月底納管

金管會主委彭金隆昨（26）日說，四家上市櫃的融資租賃公司，最快8月底將納管《金保法》，第二階段是國銀轉投資14家租賃子公...

合庫金：第2季房市展望悲觀 承作土建融以都更危老為主要目標

合庫金昨（26）日舉行法說會，展望今年房貸及土建融，配合央行不動產信用管制，房貸低度成長3-5%；由於管制政策持續發酵，...

玉山金公司治理評量 特優

社團法人中華公司治理協會昨（26）日舉辦「CG6014公司治理制度評量授證」暨「開創永續新局研討會」，玉山金控、銀行、證...

第一銀 反詐宣導回響熱

為積極響應政府打詐政策，第一銀行與行政院洗錢防制辦公室25日前往桃園市元福護理之家舉辦「反詐騙宣導暨普惠金融講座」，第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。