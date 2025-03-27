居家風險要注意 富邦產險連五年推《萬事保研究所》兒童風險教育繪本

富邦產險持續推動兒童風險教育，在今年兒童節前夕，再以居家風險為主題，連續第五年推出全新兒童風險教育系列繪本《萬事保研究所：外婆發生什麼事》，提醒孩童留意家中較容易發生危險或跌倒意外的地方，於官網免費下載。

本次更與中華民國老人福利推動聯盟(以下簡稱老盟)合作，於繪本中提供認識失智症發生的徵兆，透過生動有趣的繪本內容，除了讓孩童留意生活周遭的風險，培養風險意識外，也希望強化大眾對於失智症的認知，同時，也期待透過故事，讓孩童學習關懷家中或身邊的高齡長輩，增加不同世代之間的互動與交流。

富邦產險表示，這次繪本故事敘述富邦保哥一行人去外婆家，卻發現角落出現代表危險的風險精靈，暗示外婆家中似乎潛藏未知的風險事件，透過故事一步步地推進，主角們也發現外婆變得跟以前不一樣，似乎忘了許多重要的事。

隨著超高齡社會的來臨，失智症議題亦成為焦點，根據衛生福利部調查報告推估，2031年失智症人口將逾47萬人，面對未來可能逐年增加的失智症人口，富邦產險本次攜手老盟，希望民眾可透過繪本初步了解失智症，同時也於繪本中提供長者預防走失「愛的手鍊」申請方式，如發現家中長輩有可能走失的狀況時，希望手鍊如同平安符一般，保護長輩安全回到溫暖的家。

富邦產險已連續五年推出《萬事保研究所》系列兒童風險教育繪本，主題包含居家安全、道路安全、登山防蛇、地震防災及水域遊憩安全等，透過繪本讓孩童留意周遭風險，藉此降低意外發生的可能性。

此外，富邦產險也積極推動金融防詐教育，於去年首次推出《萬事保研究所》番外篇-金融防詐小教室，透過豐富的圖文內容，提醒民眾留意保險相關的詐騙。

為了讓更多人接觸到繪本，富邦產險除了於官網提供免費下載，亦將於4月中旬展開繪本分享活動，邀請教師等教育社福機構參與「風險小博士 我來說故事」活動，帶著孩童一同閱讀繪本，更可為每位聽故事的孩童申請乙份精美的繪本周邊禮品。

同時，富邦產險也將持續與老盟合作舉辦「爺奶說故事帶領人」培訓課程，受訓完畢的爺爺奶奶們，將可化身為風險教育帶領人進入社區、學校等場所，陪伴孩童們一同體會繪本的世界，增加孩童們的風險意識，也可透過「世代共學」的概念，增加不同世代間的互動與交流。

《萬事保研究所》系列繪本官網下載及繪本分享活動詳情請見：https://www.fubon.com/insurance/esg/education.html