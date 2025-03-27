元大金控集團落實永續經營獲肯定 蟬聯公司治理制度評量「特優」認證

基於「確立公司治理最佳典範、謀求股東最大利益」的企業文化，元大金控集團落實永續治理，強化董事會多元化政策、問責制度及各層級對於當責之重視，金控與證券、銀行子公司榮獲中華民國公司治理協會「CG6014公司治理制度評量」肯定，於「股東權益維護與平等對待」、「利害關係人權益尊重」、「資訊透明與揭露」、「董事會職責履行」、「永續發展與治理」及「公司治理文化」等六大評量指標獲高度評價，蟬聯「特優認證」殊榮。

元大金控（2885）致力於符合金融界公司治理最高標準，獨立董事占比超過40%，除審計委員會及薪資報酬委員會外，更成立提名委員會、永續發展委員會及風險管理委員會等功能性委員會。為健全永續治理，元大金控於永續發展委員會下設企業永續辦公室及永續長，彰顯公司落實永續發展決心。

身為國際永續標竿企業，元大金控尊重利害關係人之權益並建立透明溝通管道，呼應董事性別多元化政策，目標於2025年改選董事時，增加女性董事席次達1/3。

在「沒有最好，只有更好」的自我期許下，元大證券及元大銀行偕同母公司持續精進公司治理，強化董事會多元化政策，落實「董事及獨立董事候選人推薦程序」，滿足利害關係人各項資訊需求。

更延伸主管機關要求之問責制度，推動全公司各層級對於當責的重視，獨立董事積極參與多項內部重要會議，落實「指導、改善、回報」的董事會督導循環，展現極致的公司治理作為，並透過參與外部公司治理評量，持續精進公司治理推動步伐。元大證券及元大銀行亦同時入選第二屆永續金融評鑑排名前25%的證券商及銀行。