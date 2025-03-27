彰銀 主辦車王電聯貸

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
彰化銀行統籌主辦車王電子五年期17億元聯貸案，25日舉行簽約儀式，由彰化銀行總經理周朝崇（右）代表銀行團與車王電董事長蔡裕慶（左）完成簽約。 彰銀／提供
彰化銀行統籌主辦車王電子五年期17億元聯貸案，25日舉行簽約儀式，由彰化銀行總經理周朝崇（右）代表銀行團與車王電董事長蔡裕慶（左）完成簽約。 彰銀／提供

彰化銀行（2801）統籌主辦車王電子股份有限公司五年期17億元新台幣聯貸案順利完成，於25日舉行簽約儀式，由彰化銀行總經理周朝崇代表聯貸銀行團與車王電董事長蔡裕慶共同完成簽約。

本次聯貸案資金用途係償還既有金融負債暨充實中期營運周轉金所需，由彰化銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，並在臺灣企銀、高雄銀行、兆豐銀行、華南銀行、板信銀行及台新銀行等共七家金融機構參與下，以17億元結案，充分顯示銀行團對車王電面對車用零組件及電動巴士產業波動，所展現的營業韌性深具信心，並給予高度肯定與支持。

車王電主攻三大主軸產品，包含電動巴士、車用零組件及鋰電工具等，近年在政府2030年客運車輛電動化推動計畫下，車王電旗下華德動能科技為首家取得國產化認證車廠，累積出貨量逾640台電動巴士，並持續布局美國、日本等海外市場。

車王電自1982年創立以來深耕車用零組件業務，主攻售後維修服務市場，且為汽車電子點火器、電壓調整器、整流器及胎壓監測系統供應大廠，另外，為因應工業4.0及精密製造需求，車王電逐步將產業用鋰電工具轉型成高精密、高單價電動工具，可望持續推升營運新動能。

彰化銀行助攻車王電響應政府推動「2030年市區公車及客運全面電動化」政策，逐步將國內14,500輛燃油巴士電動化，並朝2050年淨零排放目標邁進，車王電則藉由國產化要求，提升自主技術能量，以加速電動巴士上路運行。

彰化銀行長期積極協助政府推動各項政策，並落實永續金融發展，於本聯貸案加入連結ESG指標利率調整機制，以鼓勵車王電減少溫室氣體排放量、增加廢棄物回收處理程度、提升公司治理評鑑等ESG目標。

展望未來，彰化銀行與車王電將持續精進公司治理效能，提升企業韌性，穩步達成永續發展目標，致力實現企業社會責任及永續願景。

彰化銀行 聯貸案

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