國泰世華 揪伴助學童識詐

為提高學童對詐騙行為警覺性、建立正確識詐觀念，國泰世華銀行昨（26）日宣布攜手內政部警政署、教育部國民及學前教育署，共同啟動《檢舉、報案、說出來》學童識詐計畫，並簽署三方合作意向書（MOU）。

近年詐騙手法層出不窮，造成大眾財產損失，對孩子成長之路更成潛在威脅。國泰世華銀未來將持續響應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」識詐宣導策略，針對全國小學學童、家長及大眾強化防詐觀念，保障校園安全。

依警政署最新統計，截至2024年11月，國泰世華臨櫃攔阻金額已逾17.8億，蟬聯同業之冠。國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華秉持公平待客原則，長期致力發展橫跨科技、聯盟、關懷、知識，四大構面的「國泰盾」阻詐藍圖。

其中在「知識盾」策略發展架構下，建構完整全媒體通路識詐宣導策略。如2023年率先啟動「#說出來阻止更多人受騙」宣導計畫、響應銀行公會「全國368鄉鎮走透透反詐宣導」等。今年推動識詐宣導教材進入全國逾2,600所國小，未來也將攜手警政署完成全國100場以上校園識詐宣導。

內政部警政署署長張榮興表示，警政署致力透過多元行動策略落實「分齡分眾精準投放」等，全力提升全民反詐知能；本次簽署MOU更橫跨警政、金融、教育三方跨域合作里程碑，期待藉此拋磚引玉。

教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬表示，詐騙手法不斷翻新，教育部積極推動詐騙防制教育，更將反詐騙相關法治教育納入12年國民基本教育課綱。

國泰世華攜手刑事局，共同為學齡階段孩子量身打造反詐教材，內容結合「臺灣吧 Taiwan Bar」當紅角色製作「遇詐#說出來！」系列影音。國泰世華更與國民經典零食「乖乖」跨界合作，推出限量版「國泰世華X乖乖反詐聯名包」，提醒民眾詐徒可能會以不同面貌行騙，面對陌生資訊必須保持謹慎。