第一銀 反詐宣導回響熱

為積極響應政府打詐政策，第一銀行與行政院洗錢防制辦公室25日前往桃園市元福護理之家舉辦「反詐騙宣導暨普惠金融講座」，第一銀行法令遵循主管副總經理王振華代表出席，並由行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺進行「洗錢防制暨反詐騙實務分享」，以提升年長者、身心障礙民眾及其家人與照護者防詐意識，增進數位金融科技知識。

第一銀行長期致力於反詐宣導，自2024年起前進校園傳達預防金融詐騙知識，另於北、中、南舉辦反詐騙宣導說明會，並且邀集客戶參加694場「反金融詐騙宣導講座」，宣導反金融詐騙相關知識與案例。

今年更號召國內184家營業單位擔任反詐先鋒，串聯在地資源，走入偏鄉地區、弱勢團體、社區鄰里與宗教廟宇等進行反詐騙宣傳活動，日前與苗栗縣無障礙關懷協會共同舉辦反詐講座，民眾參與情況踴躍並獲得熱烈迴響。

此外，第一銀行海外分支機構推動公平待客原則不落人後，包括金邊分行、胡志明市分行、廈門分行及美國第一銀行分別走入當地偏鄉地區或附近社區，舉辦慈善志工活動、關懷及援助弱勢家庭與偏鄉小學，並積極宣導金融知識及防詐意識，提高民眾警覺以降低受騙風險。

展望未來，第一銀行將強化打擊詐騙之決心，結合全行力量，持續向民眾宣導防詐新知，透過完善的風險控管措施，鼓勵行員對客戶臨櫃關懷，即刻通報警示帳戶資訊，並與警方密切合作，攔阻民眾可能受騙之金流，落實「就在你左右」的精神，善盡企業社會責任。

同時，25日也與警政署刑事警察局簽署「反詐騙合作意向書」（MOU），透過協防合作，全力響應政府反詐工作，強化雙方情資共享、提升異常帳戶通報，以快速封鎖詐團帳戶，並經由資源互助機制，分析潛在被害風險客戶，針對高風險客戶提出警示，共同防禦金融詐欺犯罪。