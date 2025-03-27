玉山金公司治理評量 特優

社團法人中華公司治理協會昨（26）日舉辦「CG6014公司治理制度評量授證」暨「開創永續新局研討會」，玉山金控（2884）、銀行、證券再次全數榮獲特優。

玉山金控2008年率先通過CG6003公司治理制度評量認證，並自2009年起，玉山金控、銀行與證券皆於協會各次評量中取得最佳成績，肯定玉山長期致力提升公司治理制度的決心與成效。

中華公司治理協會「公司治理制度評量」指標主要是參照國內外最佳公司治理原則與實務，提升台灣整體上市櫃公司治理水平，尤其透過實地訪查評量並與公司經營團隊、獨立董事、簽證會計師深入訪談，了解受評公司整體運作實況；玉山藉由參與評量過程，進行公司治理制度的深度體檢，厚植精進各項治理機制。

研討會上玉山也分享永續轉型推動成果，玉山有完整明確的永續發展路徑圖，將金融服務結合永續思維，文化面向秉承先培育人才再經營事業之精神；在制度與風險上，成立永續專責團隊，積極落實永續治理，對內由下而上推動永續基礎工程，建立碳管理思維；並接軌國際標竿，樹立典範，更透過參與國際盛會，讓世界看見台灣。

此外，玉山連續四年舉辦ESG永續倡議行動，主動提供諮詢式服務，透過永續轉型平台，協助企業永續轉型，目標上不是獨善其身，而是發揮金融業正向影響力，結合志同道合夥伴，共同實踐成為世界一等企業公民的願景。

玉山秉持誠信正直、清新專業，聚焦企業永續發展，將ESG結合經營策略，以高標準落實公司治理、強化董事會職能、做好資訊揭露並與國際接軌，為顧客、股東、員工、企業及社會的長期價值而努力，共同成就美好理想與願景，帶給台灣這塊美好土地一個更好的未來。

此外，在臺灣證券交易所、櫃檯買賣中心每年主辦的上市櫃公司「公司治理評鑑」，玉山金控已九度榮獲前5%的佳績；在金融監督管理委員會金融服務業公平待客原則評核，玉山銀行也連續三度榮獲前25%肯定，再再展現玉山在ESG、永續金融及普惠金融的長期實踐已獲主管機關高度肯定。