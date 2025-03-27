融資租賃業最快8月底納管
金管會主委彭金隆昨（26）日說，四家上市櫃的融資租賃公司，最快8月底將納管《金保法》，第二階段是國銀轉投資14家租賃子公司，第三階段瞄準租賃公會會員，未來將透過《金保法》先累積管理經驗，作為未來「融資公司專法」的依據。
為將融資租賃公司納管，金管會將修改《金保法》授權三個子法，包括廣告、契約公平等，法規預告60天，再給業者約二到三個月緩衝期，預計8月底、9月初生效。《金保法》生效後，依金管會規劃將分三階段納管，第一階段納管對象是四家融資租賃公司，中租-KY、裕融、和潤、日盛台駿。
半年後，第二階段納管對象是金融機構轉投資14家租賃子公司，第三階段是租賃公會會員，一定貸款額度內者將納《金保法》。
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