合庫金：第2季房市展望悲觀 承作土建融以都更危老為主要目標

合庫金（5880）昨（26）日舉行法說會，展望今年房貸及土建融，配合央行不動產信用管制，房貸低度成長3-5%；由於管制政策持續發酵，房市觀望氣氛濃厚，對第2季展望悲觀，預估房市量縮、價向下盤整態勢，至於土建融，則以優良建商及利率條件優的都更危老為主要承作目標。

合庫金法說會由金控總經理蘇佐政主持。合庫在國銀房貸排名第四，個金主管表示，為配合央行不動產管制，今年合庫房貸將低度成長。去年全國買賣移轉棟數35.05萬棟、成長14.3%，隨房市管控政策發酵，觀望氣氛濃厚，看壞比例上升，第2季展望悲觀，惟2021年起建商大量推案進入交屋潮，預期房市仍有一定量能。

不過，各銀行對房貸審慎評估，且營建成本高漲讓房價下跌空間受限，預估第2季房市呈量縮、價向下盤整態勢。

合庫主管說明，截至2月底本國銀行房貸餘額11兆1,283億元，年增9.7％，合庫房貸餘額8,120億元，年成長19.5%；目前房貸利率2.5%以上，《銀行法》72-2比例維持28%上下，不動產放款集中度低於全體銀行的37.1%。目前房貸無排撥，但受理案量大，審核期稍拉長，房貸業務低度成長3-5%間。

土建融餘額約1,601億元，今年將審慎辦理，以優良建商及利率條件良好都更危老為主要承作目標。另，去年SWAP（換匯交易）收益112億元，年成長14%，惟美聯準會去年第4季起降息，台美利差縮窄且年中以後將進一步降息，展望今年SWAP獲利縮小二到三成，但會透過外匯放款成長息收彌補。總放款成長受經濟不穩定及川普2.0影響，以5%為目標。

去年海外獲利成長至10.4億元，因金邊分支行提列備抵呆帳減少。合庫主管指出，柬埔寨分行曾是主力據點，前兩年不動產下滑，今年亦無明顯回復，但最壞時機已過。美國及澳洲獲利動能展現，占比較去年會有相當拉升。