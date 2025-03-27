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金銀併又一樁 凱基金控：不只考慮一家

聯合報／ 記者朱漢崙林莉／台北報導

繼永豐金控併購京城銀行之後，金融市場又傳出「金銀併」個案，主角是凱基金控和安泰銀行。知情人士透露，凱基金控和安泰銀行的併購談判已進入最後階段，凱基已向安泰銀兩大股東隆力集團、宏泰集團提出出價架構，交易金額約二九六億元，力拚今年股東常會通過合併案，但傳出隆力和宏泰意見分歧，加上變數仍多，因此合併案能否成局仍有待觀察。

消息人士指出，凱基併安泰採取「普通股與特別股各半」的架構進行，普通股約占百分之四十九點七，特別股占百分之五十點三，且特別股的股價轉換發行價訂在廿一點二元，特別股股息一年配發百分之三點七五，再搭配普通股換股，交易規模約二九六億元，每股出價約當安泰銀行股價十五元。

凱基金控昨舉行法說會，總經理楊文鈞表示，金控秉持併購與內部成長的「兩手策略」，併購並非唯一的成長動能，而是要看是否能帶來實質效益，凱基銀行的規模一直都是金控子公司當中較小的，對於有機會的併購項目並不排斥，因此也不只考慮安泰銀行。

楊文鈞指出，就算沒有好的併購機會，凱基銀行不會自滿於現況，目前全台有五十家分行，未來將繼續努力拓展新分行，現況受限法規，拓展速度上有一定限制。他說，對傳聞不予評論，不過凱基金控持續評估潛在併購標的，未來是否有案子尚不確定。據了解，凱基先前評估合併安泰銀，但能否成局因為變數仍多，因此仍有懸念。

知情人士說，隆力集團因「急著出場」，因此接受凱基出價，宏泰集團沒有出場壓力，對凱基的出價仍有意見。

宏泰集團掌門人林鴻南的友人指出，林鴻南並非不願意接受特別股，只是他認為既然凱基要全拿安泰的董事會席次，且不希望前股東有表決權，才設計特別股的架構防止股權被稀釋，那麼在轉換價格應該好一點，不要讓拿到特別股的股東被「困住」，股利也應該展現更多誠意。

併購 凱基金 安泰銀行

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