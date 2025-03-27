凱基金控總經理楊文鈞：會尋求併購壯大

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

市場傳出凱基金控（2883）擬以每股對價約15元併購安泰銀行，總併購規模約296億元。凱基金控總經理楊文鈞昨（26）日在法說會上表示，凱基金控旗下凱基銀規模較小，會尋求併購壯大，但也會做好兩手策略，如果沒有好的併購機會，也會自己成長，不會因為沒做併購就不能成長。

至於和安泰銀談合併，楊文鈞表示，不會評論任何市場上傳聞。如同他在上次法說會所說，銀行是集團較小的單位，對整個金控發展很重要，銀行規模、分行數對集團會有一定影響，一直以來對有可能的合併項目都不排斥，這個回答並非指安泰銀一家。楊文鈞並在說明股利政策是否會受併購影響時，表示目前手頭上並沒有要成的併購案。

安泰銀在昨天盤後公告重大訊息表示，對合併傳聞不予評論。

據業內人士透露，由於凱基方面出價的溢價空間相當小，因此安泰銀土洋大股東對併購案不同調，合併價格卡關之下，雙方要趕今年股東常會通過的變數不小。

消息人士指出，安泰銀大股東私募基金隆力集團一直尋求出場機會，另一大股東宏泰集團林家也有出售意願，而且把宏泰所有金融事業包裹出售，也是選項之一，多年前的凱基金前身開發金與宏泰雙方即曾就包裹併購接觸過。對於宏泰集團來說，價格高低比何時出場更重要。目前市場上，有意併購銀行的潛在買家並不多，有意出售的銀行也有限，因此價格是重要的議題，後續是隆力集團直接提董事會闖關，再於股東會表決確定，還有待觀察。

楊文鈞表示，凱基銀行要追求規模壯大，將會採取併購或是自然成長的彈性策略。

併購 凱基金 安泰銀行

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