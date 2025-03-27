美國4月課徵對等關稅 金管會盯國銀海外曝險

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會。聯合報資料照片
金管會。聯合報資料照片

美國川普政府擬在4月對「骯髒15國」（指對美貿易量前15大國家）課徵對等關稅金管會主委彭金隆昨（26）日在立院財委會中坦言，金管會已監控對上市櫃公司、國銀海外曝險、保險業的影響，目前都在可預期、可控範圍內。

彭金隆昨赴財委會做業務會報，立委林德福、賴士葆、林思銘聚焦川普關稅政策及對骯髒15國（指對美貿易量前15大國家）因應策略，金管會今則由副主委陳彥良赴財委會對川普關稅政策做專案報告。

彭金隆說，已責成證交所和櫃買中心對上市櫃公司做了解，包括受美國關稅戰影響的國家，對上市櫃公司營收的衝擊，「我們都有監控，還在我們可預期範圍內」。

金管會指出，美中貿易戰後，企業已採產地移轉、供應鏈重組、調整海外布局調整、與客戶協調售價等四大措施，透過調整經營策略，全球布局降低外部環境對企業影響。

其次，國銀海外曝險約19兆元，占整體總資產比率僅20%，前三大曝險國是美國、澳洲和日本，金管會副主委莊琇媛說，川普關稅戰牽涉到各產業、銀行放款對象也不同，若客戶是當地出口廠商，影響較大，若僅是當地內需企業，影響有限。

金管會已要求國銀做三大措施，一、專責單位控制風險，二、掌握授信資產品質，確實提列備抵呆帳，三、應就各海外經營環境差異，建立適當風險胃納及風險辨識機制，納入內控內稽制度落實執行，強化監督與控管。

第三、川普關稅政策恐讓降息減速、美元維持強勢，對壽險業來說，則是有好有壞。若降息減速，等於讓利率維持高檔，可提升壽險新錢投資收益率，若維持強勢美元卻可能拉升壽險業的避險成本。


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