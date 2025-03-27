凱基金股利可望現金+股票 壽險投資股市未實現利益逾百億

凱基金控（2883）昨（26）舉行日法說會，總經理楊文鈞宣布股利政策將檢討調整，不排除現金股息外適度搭配股票股利。這意味過去13年來凱基金控只發現金股息、不發股票股利的模式，今年配發去年經營成果股利時有可能出現大翻轉。

至於股利配發率，過去在完全併入凱基人壽為子公司後，調降至四到五成，今年討論調整股利政策時，也會一併評估配發率，擬定新的長期穩定股利政策。

凱基金控2024年獲利為歷史次高，全年稅後純益336億元，較上年度增長77%，淨值增長約440億元，每股稅後純益（EPS）1.97元。

子公司凱基人壽2024年股票操作豐收，實現獲利249億元，大增1.32倍，帳上未實現利益還有百億元以上，至去年底台股部位大增262億元，來到1,890億元，投資報酬率達16.64%，海外債券水位來到1.63兆元，占整體投資資產比重維持七成，投報率4.03%，整體投資資產則是上升到2.33兆元，整體投報率上升到4%，整體金控的未實現損益則是增加了190億元左右。

法人關心股利政策，楊文鈞表示，股利發放要看年度EPS，股利政策必須在配發率有一致性、穩定性，發放形式是現金還是股票，要考量公司波動性與成長機會，因為資本是生財器具，所以現金、股票要考量平衡，但考量股東需求與對現金股息的偏愛，因此今年考量股利政策調整，不排除搭配一定股票股利，因為在有了壽險後，股本規模、獲利與成長動能有空間適度搭配股票股利，待提董事會討論定案後，今年股利政策將是長期股利發放指標。

在昨日法說會上也宣布，凱基銀行香港分行5月中開業，並將申請高端財管2.0牌照，未來搭配壽險、開發資本的私募基金及凱基證券資源，以ONE KGI策略強化資產管理尤其高資產大戶的相關服務。

楊文鈞指出，凱基金已透過單一服務窗口有效提升跨子公司銷售成果，整合資源，展現強大成長動能，2025年將全面展開至子公司各營業據點，相信會有更顯著成效。另一項重要策略是聚焦數位發展，凱基金控將專注建構AI能力，內部運用AI工具提升生產力，外部開展多元商業應用。