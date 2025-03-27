元大壽 利變險有四特色

為了享有優質的老年生活而無後顧之憂，元大人壽建議將還本型終身保險納入退休規劃的工具，除可透過生存保險金打造穩健現金流，亦能兼顧保障，作為退休或傳承配置，一舉數得。

根據行政院主計總處2023年家庭收支調查，65歲以上退休族群每年每戶支出約62.2萬元，若以國人平均餘命約80歲計算，光是退休後的老年生活費用及家庭開支至少就需要933萬元以上，且這項統計數據主要在反映基本開銷，國人尚須額外考慮長壽風險、通膨等因素。

元大人壽推出「元大人壽元享年年利率變動型還本終身保險」，該保單具四大特色協助客戶輕鬆規劃退休準備。特色一、年年領取生存保險金。從第一保單週年日起即可每年領取，給付至保險年齡達111歲，年紀越大，累積所領生存保險金越多，分散因長壽帶來的風險。

特色二、有機會享有增值回饋分享金。保戶可選擇購買增額繳清保險，放大保障及生存保險金，亦可選擇現金給付，打造靈活現金流。

特色三、繳費期間為三年，享有終身壽險保障。特色四、身故與完全失能保險金可選擇分期定期給付，搭配資產傳承功能，預留每年所需資金。

以50歲的元先生投保該保單為例，保險金額為325.521萬元，繳費三年，增值回饋分享金選擇第一至五年為「增額繳清」，第六年起為「現金給付」，表定年繳保險費1,041,667元，符合高保費3%折扣，如選擇自動轉帳再享1%折扣，折扣後年繳保險費1,000,001元。

假設各年度宣告利率為2.60%，自第一保單週年日起，可年年領取生存保險金，且有機會享有增值回饋分享金。若被保險人保險年齡達80歲時身故，年度末身故總給付已逾347萬元，累積領取之生存保險金約76萬元，總計給付金額逾423萬元。

台灣人口老化速度加快，元大人壽提醒民眾提早規劃，讓自己的人生下半場能安穩優雅，幸福終老。