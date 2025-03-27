凱基壽 攻分紅保單市場

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
凱基人壽分紅保單創新局，以「We Share We Link」精神，與客戶分享美好。凱基人壽／提供
凱基人壽分紅保單創新局，以「We Share We Link」精神，與客戶分享美好。凱基人壽／提供

為提供民眾更全方位保障，昔日分紅保單領導品牌凱基人壽（原中國人壽）宣布重返市場，提供消費者分紅保單更多元投保選擇。

凱基人壽長期財務表現穩健，讓保戶有機會參與公司的經營成果分配，真正落實「We Share We Link」分享精神，讓保戶享有保障之餘，也能共享企業成長紅利，兼顧人身保障與實現資產穩健增值。

相較傳統壽險商品，分紅保單獨特優勢在於，保戶在享有基本保障同時，更有機會參與保險公司的經營成果分配，共享企業經營成果、成長紅利。

早在2003年至2005 年間，凱基人壽前身中國人壽就是推動台灣分紅保單市場蓬勃發展的關鍵推手，當時推出「Big Red」分紅保單系列，不僅成功打響市場，在分紅保單領域獨占鰲頭，更開創台灣分紅保單黃金時代，讓市場從對「分紅」毫無概念，到建立起深刻認知，從而成為消費者首選。

不過，隨著市場環境變遷，分紅保單逐漸淡出台灣市場，沉寂超過10年。2024年凱基人壽董事長王銘陽再度回歸，攜手總經理郭瑜玲，帶領凱基人壽迎向新高峰。2024年凱基人壽在質量兼具的商品策略，並精準掌握金融市場機會，推動投資收益提升，獲利較前一年翻倍成長，累計稅後純益達221.55億元，展現強勁實力。

此外，凱基人壽積極提升售後服務品質，攜手國際顧問公司，導入最新應用技術，除可降低公司營運成本、提升效率，並創造更多新穎且便捷的客戶體驗，也成為再度進軍分紅保單市場的強大後盾。

凱基人壽充分理解不同族群對於保險商品的需求，即將推出的分紅保單，提供多元的幣別配置，滿足年輕族群對於資產累積、中壯族群對於退休規劃與穩健收益、樂齡族群對於資產傳承的需求。未來，凱基人壽將秉持「ONE KGI」精神，整合集團資源，提供客戶更多元且便捷的金融服務，助保戶實現幸福人生的目標。

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