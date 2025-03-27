國泰金 奪三大卓越獎項

臺灣服務稽核協會「2025 第一屆臺灣金融業公平待客大調查/ 成果發表會」昨（26）日舉行頒獎典禮，國泰金控（2882）旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券依序獲得「卓越體驗企業（壽險類）」、「卓越體驗企業（銀行類）」、「卓越體驗企業（證券類）」三大獎項，為金控同業中獲獎最多的企業之一。

國泰金長期以客戶為中心的經營理念受肯定，秉持「Better Together共創更好」理念，打造暖心友善的金融環境。

國泰人壽為唯一連續六年「公平待客評鑑績優」的金融業者，積極從數位服務到實體關懷，打造有愛、無障礙的服務環境。

在數位服務方面，於官網設立「金融友善服務專區」，提供「字體大小切換」、「文字轉換語音朗讀」、「網頁深淺模式」等3大貼心功能，獲得最高無障礙等級AAA標章；實體關懷部分，全台服務據點設立「友善服務櫃檯」，優先服務身心障礙朋友與高齡者，並提供手語視訊翻譯及「即時聽打」服務輔助業務辦理，提升與聽語障客戶的溝通效率。

國泰世華銀行向來重視公平待客、金融消費者保護與金融友善，於2024年8月推出全台首張視障友善的簽帳金融卡「CUBE簽帳金融卡Touch Card」，透過卡片邊緣的圓弧切角及正面凸出CUBE線條之獨特設計，讓視障者可透過「觸覺」輕易辨識此張卡片是CUBE簽帳金融卡；且為守護客戶財產，國泰世華阻詐不遺餘力，據警政署統計，2024年前11月成功阻詐逾2,200件、總金額達17.8億元，臨櫃攔阻成效居同業之冠。

國泰證券為落實「從心出發，誠信以待；感動客戶，創造價值」的服務理念，成立「公平待客推動委員會」由總經理擔任召集人，統籌跨單位合作，定期將成效提報至董事會，落實問責制度，充分展現將「公平待客」視為企業經營重中之重的理念。未來將持續精進普惠金融相關專業訓練及創新作為。