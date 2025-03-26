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賴總統稱陸「敵對勢力」 國銀業務恐受影響？金管會這麼說

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
金管會主委彭金隆說，國銀並不會因為政治聲明而改變既有的經營策略，金融業在評估事業發展時，更多是隨著產業移動。記者邱德祥／攝影
金管會主委彭金隆說，國銀並不會因為政治聲明而改變既有的經營策略，金融業在評估事業發展時，更多是隨著產業移動。記者邱德祥／攝影

總統賴清德日前於國家安全會議會後表示，中國是台灣境外敵對勢力，對此，多名立委今天於立法院財委會質詢金管會主委彭金隆，總統此番言論是否影響國銀在中國的相關事業。彭金隆表示，雖然有政治宣示，金管會仍依照動態風險管理來監控國營銀行在中國的業務。

彭金隆說，風險不論在哪個地區都會存在，不單侷限在大陸，風險管理的措施會隨著情況變化，而且國銀並不會因為政治聲明而改變既有的經營策略，金融業在評估事業發展時，更多是隨著產業移動。

彭金隆指出，台灣金融業已逐步降低對中國的依賴，轉向東南亞、澳洲、歐洲和美國，未來仍將視市場變化調整布局。

彭金隆表示，金管會隨時對境外業務進行風險監控，並且會根據風險變動調整措施，但目前並未看到中國有明顯的風險需要即時應對。

另外，立委林思銘提出國銀對新南向新增放款目標達728億元，並維持三處（印度、新加坡、澳洲）發行，為史上新高，增長的主要原因為何，是否與特定產業或政策有關。彭金隆指出，國銀與產業移動密切相關，隨著產業在全球分佈，國銀放款策略也跟著調整，新南向政策鼓勵金融服務隨著產業需求移動，這些放款目標的設定也反映了國外業務的獲利比率增長。

針對川普「對等關稅」若像印度、新加坡、澳洲等多課徵，是否同步影響台銀海外事業，彭金隆表示，若美國關稅政策影響這些國家的出口和獲利，國銀也會相應調整放款策略。他強調，國營銀行已經在全球分散風險，並且會根據風險管控做出調整。

新南向政策 賴清德 金管會

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