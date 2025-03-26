北富銀裝視障語言ATM友善待客 獲卓越體驗企業獎　

台灣服務稽核協會今日公布首屆「台灣金融業公平待客大調查」結果，台北富邦銀行榮獲「卓越體驗企業 (銀行類)」，北富銀表示，透過分行服務，在全台179家分行配置視障語音ATM，加上擴充語言指引等功能，達到友善待客。

主辦單位台灣服務稽核協會致力培育服務稽核人才、推廣國際服務認證。這次的調查邀請國內五十家服務樂齡、肢障、視障、聽語障等不同群體之公益團體進行訪談調查，從中遴選出對多元客群服務態度最友善的金融企業。北富銀以「361度，多一度心的溫度」服務理念，持續提升多元客群的服務體驗及權益保障，贏得評審高度肯定。

北富銀表示，在分行服務上，全台179家分行均配備視障語音ATM，機台使用介面及流程依衛生福利部指南重新設計，字級放大至20號字以上，並持續擴充多語言指引等友善功能，同時也針對聽障客戶推出同步聽打服務，完善無障礙金融環境。此外，北富銀還將友善服務延伸至身心障礙家庭，為特教生規劃專屬金融職能培訓，開創國內身心障礙學子就業轉銜新模式。

對於高齡客戶服務，北富銀積極回應金管會政策，創新開發安養信託服務、保單活化、小額終老保險等樂齡專屬產品，與弘道基金會合作，提供長者便捷可靠的信託服務，並匯聚各界資源，推動詐騙及金融剝削防制宣導，擬定高齡銷售流程關懷及管控機制，打造分行樂齡專櫃、電話樂齡專線及網站樂齡專區「三專」服務，為長者帶來優質金融體驗。