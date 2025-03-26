拍拍圈運用Google Cloud AI技術 提升精品交易體驗

精品買賣平台拍拍圈（PopChill）宣布運用Google Cloud的Vertex AI，提升商品推薦、搜尋體驗與交易安全性，為消費者打造更高效且安心的精品交易環境，透過Google for Startups Cloud Program，獲得Google Cloud輔導服務、抵免額資源以及技術支援，部署Vertex AI並採用AI模型與技術，協助拍拍圈為消費者打造更優質的購物與安全交易體驗。

拍拍圈指出，開發團隊透過Google Cloud的Vertex AI Search for commerce，縮短推薦內容更新頻率，使推薦更即時、更符合消費者需求。提升使用者體驗，使商品推薦的點擊量提升2.5倍，促進平台交易活躍度。Vertex AI的 Vector Search技術加強搜尋功能的精確度與效率，並推出圖片搜尋功能，讓消費者透過關鍵字或圖片即時找到相關商品。

拍拍圈導入Vertex AI 及 Gemini 1.5 Flash 模型來強化交易監管。透過AI自動稽核可疑行為、分類商品及辨識賣家證件，成功減少人工檢查的負擔，同時降低詐騙風險，確保買賣家的交易安全。未來計畫進一步應用Google Cloud的 AI解決方案，例如運用Multimodal AI來辨識圖片中的詐騙訊息，強化消費者交易安全性，透過Gemini模型開發AI 客服機器人與自動商品描述生成功能。