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假冒身份證件詐騙再現 打詐指揮中心提醒避免受害損失

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院打擊詐欺指揮中心26日提醒，近期有民眾接獲假冒醫院人員的詐騙來電，謊稱有人持其證件辦理代領藥物，並試圖套取個資。詐騙集團常以假冒公務機關手法，製造恐慌情緒，誘導民眾交出財物或個資，請民眾保持高度警覺，避免受害。如遇可疑情況，可撥打165反詐騙專線或報警求助。

打詐指揮中心指出，某民眾接到自稱為「某知名醫院藥劑師」的陌生來電，對方謊稱有人持其健保卡、身份證及委託書代領藥物，並熟悉當事人個資，試圖建立信任。幸好民眾警覺此為詐欺手法，回應親友可立即前往核實，對方隨即掛斷電話。

打詐指揮中心表示，該民眾在短時間內又陸續接到多通詐騙電話，內容涉及有人使用其證件申辦身障補助、電話門號、印鑑證明及戶籍遷移等事宜。詐騙集團目的在於製造恐慌情緒，誘導民眾相信證件已遭盜用。

打詐指揮中心強調，近期「你的證件被盜用」這類詐騙話術再度盛行，詐騙者謊稱有人持民眾身份證、健保卡等證件，辦理代領藥物、開設銀行帳戶、申辦電話門號及申請勞保局身障補助等，以讓民眾相信證件已被盜用並涉重大犯罪案件，例如洗錢或其他非法活動。接續詐騙者會將電話轉接至假冒的「警察或地檢署檢察官」或其他公務機關人員（如金管會專員），以取得信任，並進一步要求民眾「自清資金」，包括匯款、面交現金或提供提款卡及帳戶資訊，並以「偵查不公開」為由，要求民眾勿向其他檢警、銀行或家人透露案情。一旦心防鬆動，並依照指示交出財物，便可能遭受重大損失。民眾應提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

打詐指揮中心呼籲，接聽自稱醫療機構或檢警等公務機關來電時，應詢問對方單位、職稱、姓名，主動掛斷電話，並撥打官方電話確認，切勿直接回撥對方所提供電話，並請切記警察不會於電話、視訊中通知傳喚或製作筆錄。如遇可疑情況，可撥打165反詐騙專線或110報警求助。

詐騙集團 金管會

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