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第一屆「臺灣金融業公平待客大調查」 富邦證券獲頒卓越體驗企業獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券26日於2025第一屆臺灣金融業公平待客大調查，榮獲「卓越體驗企業(證券類)」獎項，資深副總胡世芬(中)從金融消費評議中心董事長杜怡靜(左)、台灣服務稽核協會理事長陳忠寅(右)手中獲頒獎狀。圖／富邦證券提供
富邦證券26日於2025第一屆臺灣金融業公平待客大調查，榮獲「卓越體驗企業(證券類)」獎項，資深副總胡世芬(中)從金融消費評議中心董事長杜怡靜(左)、台灣服務稽核協會理事長陳忠寅(右)手中獲頒獎狀。圖／富邦證券提供

富邦證券3月26日在臺灣服務稽核協會舉辦的2025第一屆臺灣金融業公平待客大調查，榮獲「卓越體驗企業(證券類)」獎。富邦證券積極落實公平待客，致力提供客戶各項金融友善服務，這次獲獎代表富邦證券在公平待客的推動成果，深獲社會大眾肯定。

臺灣服務稽核協會2024年底舉辦臺灣金融業公平待客大調查，邀請50家公益團體，就金融機構公平待客服務體驗進行投票，並票選出「公平待客 卓越體驗」的最佳企業。富邦證券於這次評選中，獲50家公益團體票選為前25%的證券商。

富邦證券表示，為提供客戶更好的服務品質，公司定期安排秘密客訪查各營業據點的金融友善服務執行情形，並透過各項友善輔助工具，照顧聽語障、視障及高齡長輩的需求，打造暖心、貼心的金融友善環境。此外，富邦證券秉持申訴保障原則，致力維護客戶權益，除了持續強化客戶申訴處理流程，更將申訴案件的陳報層級提升至董事長，針對客戶所反應事項，皆能即時通報並適當地回應及處理，全面提升客戶服務滿意度。

有感於近年投資詐騙案件頻傳，富邦證券為此成立反詐專責單位，透過跨部門的推動與執行，由上而下積極投入反詐騙行動，更拍攝一系列反詐影片，透過客說會、交易平台與社群媒體等各種管道對客戶進行反詐宣導。富邦證券在內部也持續強化同仁的反詐意識，並透過基層營業同仁把守第一線，協助客戶預防金融詐騙案件。

2025年台灣步入超高齡社會，失智症已成為公共衛生的優先議題。富邦證券秉持公平待客的金融友善精神，積極響應失智友善，今年起將透過線上及實體課程規劃，讓員工學習辨別失智症、與失智者互動及溝通，以期在工作場域中協助失智長輩，發揮社會正向影響力。未來，富邦證券也將持續落實公平待客各項原則，展現以客為尊的特質。

失智症 富邦 金融業

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