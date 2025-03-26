台中銀連三年奪殊榮 獲頒信保基金「綠色授信推動獎」肯定

台中銀行（2812）於「2025中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人暨花蓮地震之○四○三重建相挺獎頒獎典禮」中，再度榮獲「綠色授信推動獎」，展現其對綠色金融的持續深耕與卓越表現。這是台中銀行連續第三年獲此殊榮，凸顯其在支持中小企業綠色轉型、推動永續發展方面的領導地位。

該典禮由中小企業信用保證基金舉辦，旨在表彰積極運用信用保證機制支持中小企業融資的金融機構。今年活動更納入「重建相挺獎」，肯定金融業者對受災中小企業的協助，並邀請經濟部何晉滄次長及金管會林志吉主任秘書出席，共同見證金融業對社會的貢獻。

台中銀行長期致力於推動綠色授信，積極支持企業發展低碳、節能及永續經營相關專案，透過優惠融資方案與專業諮詢服務，協助中小企業在追求成長的同時兼顧環境責任。2024年台中銀行綠色授信業務的融資規模較前一年度成長39%，凸顯市場對綠色金融的高度需求與台中銀行的積極參與。

台中銀行表示，連續三年獲頒「綠色授信推動獎」，不僅是對該行努力的肯定，更是持續推動永續發展的動力。未來台中銀行將進一步擴展綠色金融服務，強化與中小企業的合作，提供更多低碳轉型資源，攜手企業共創環境與經濟並進的永續未來。

台中銀行將持續發揮專業優勢，深化綠色金融策略，並與政府、企業共同推動台灣經濟發展與環境永續，為社會創造更大的正向影響。