重磅回歸！凱基人壽分紅保單創新局 與客戶分享美好

為提供民眾更全方位保障，昔日分紅保單領導品牌凱基人壽（原中國人壽）宣布重返市場，提供消費者分紅保單更多元投保選擇。凱基人壽長期財務表現穩健，讓保戶有機會參與公司的經營成果分配，真正落實「We Share We Link」分享的精神，讓保戶享有保障之餘，也能共享企業成長紅利，兼顧人身保障與實現資產穩健增值。

相較於傳統壽險商品，分紅保單的獨特優勢在於，保戶在享有基本保障的同時，更有機會參與保險公司的經營成果分配，共享企業經營成果、成長紅利。早在2003至2005年間，凱基人壽是推動台灣分紅保單市場蓬勃發展的關鍵推手，並推出「Big Red」分紅保單系列，不僅成功打響市場，更開創台灣分紅保單的黃金時代。當時的中國人壽在分紅保單領域獨占鰲頭，透過完整的商品教育、強大的品牌形象與穩健經營，讓市場從對「分紅」毫無概念，到建立起深刻認知，在當時奠定了領導地位，更成為消費者首選。然而隨著市場環境變遷，分紅保單逐漸淡出台灣市場，沉寂超過10年。

2024年凱基人壽董事長王銘陽再度回歸，攜手總經理郭瑜玲，帶領凱基人壽全體同仁迎向新高峰；2024年凱基人壽在質量兼具的商品策略，並精準掌握金融市場機會，推動投資收益提升，獲利較前一年翻倍成長，累計稅後純益達221.55億元，展現強勁實力；此外，凱基人壽積極提升售後服務品質，攜手國際顧問公司，導入最新應用技術，除可降低公司營運成本、提升效率，並創造更多新穎且便捷的客戶體驗。這些表現與作為，也成為再度進軍分紅保單市場的強大後盾。

凱基人壽充分理解不同族群對於保險商品的需求，即將推出的分紅保單，提供多元的幣別配置，滿足年輕族群對於資產累積、中壯族群對於退休規劃與穩健收益、樂齡族群對於資產傳承的需求。未來，凱基人壽將秉持「ONE KGI」精神，整合集團資源，提供客戶更多元且便捷的金融服務，助保戶實現幸福人生的目標。