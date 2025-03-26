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國泰世華攜手警政署、國教署 簽署學童識詐教育MOU

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
國泰世華攜手警政署刑事局共同為學齡階段的孩子量身打造《檢舉、報案、說出來》學童識詐教材，今年3月更前進台北市光復國小辦理首站教育講座，獲得教師與學童熱烈迴響，為識詐教育寫下金、警合作里程碑。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華攜手警政署刑事局共同為學齡階段的孩子量身打造《檢舉、報案、說出來》學童識詐教材，今年3月更前進台北市光復國小辦理首站教育講座，獲得教師與學童熱烈迴響，為識詐教育寫下金、警合作里程碑。圖／國泰世華銀行提供

近年詐騙手法層出不窮，造成大眾財產損失、衝擊社會信任體系，對於孩子的成長之路更成潛在威脅。為提高學童對詐騙行為的警覺性、建立正確識詐觀念，國泰世華銀行26日宣布攜手內政部警政署、教育部國民及學前教育署，共同啟動《檢舉、報案、說出來》學童識詐計畫，並簽署三方合作意向書（MOU）。

未來將持續響應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」識詐宣導策略，扎根基層教育，針對全國小學學童、家長及大眾強化防詐觀念，保障校園安全。

依警政署最新統計，截至2024年11月，國泰世華臨櫃攔阻金額已逾17.8億，蟬聯同業之冠，阻詐成效有目共睹。國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華秉持公平待客原則，長期致力發展橫跨科技、聯盟、關懷、知識，四大構面的「國泰盾」阻詐藍圖。

其中在「知識盾」策略發展架構下，國泰世華對應不同年齡受眾、地區，逐步建構完整全媒體通路識詐宣導策略。如2023年率先啟動「#說出來阻止更多人受騙」宣導計畫、響應銀行公會「全國368鄉鎮走透透反詐宣導」等。

今年更擴大聚焦學童識詐範疇，盼透過公私協力合作，推動識詐宣導教材進入全國國逾2,600所國小，未來也將攜手警政署完成全國100場以上校園識詐宣導。

內政部警政署署長張榮興表示，警政署作為識詐工作主責機關，致力透過多元行動策略落實「分齡分眾精準投放 」、「製作多樣化主題式宣導素材」、「跨界合作」等，全力擴大民眾觸及率，提升全民反詐知能。

本次簽署MOU更是橫跨警政、金融、教育三方跨域合作的里程碑，期待藉此拋磚引玉，吸引各部會與民間企業的夥伴持續響應，讓宣導效益最大化。

教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬表示，當今這個數位化、網路化的時代，詐騙手法不斷翻新，教育部積極推動詐騙防制教育，更將反詐騙相關法治教育納入十二年國民基本教育課綱；特別感謝警政署與國泰世華銀行，共同透過政府部門、學校和企業界的三方合作，將能更有效地發揮聯合力量，擴大反詐騙教育層面，更為學生「識詐」教育寫下重要里程碑。

針對本次《檢舉、報案、說出來》學童識詐計畫，國泰世華攜手刑事局，共同為學齡階段的孩子量身打造反詐教材，內容結合「台灣吧 Taiwan Bar」當紅角色製作「遇詐#說出來！」系列影音，演繹常見詐騙情境與應對方式，提供全國國小教師作為補充教材使用，今年3月已於台北市光復國小辦理首站教育講座，獲得教師與學童熱烈迴響。

同時更推出「反詐體質」線上測驗，鼓勵大眾透過趣味性測驗了解自身可能招致受騙的原因與類型，藉由線上與線下宣導以及寓教於樂的方式，將正確的防詐觀念深植教育體系，提升學童的法治觀念與自我保護能力。

此外，國泰世華更與國民經典零食「乖乖」跨界合作，推出限量版「國泰世華X乖乖反詐聯名包」，外包裝的空白臉譜設計供民眾發揮巧思繪製，也提醒民眾詐徒可能會以不同的面貌行騙，面對陌生資訊必須保持謹慎。

即日起，民眾只要於全國165間國泰世華分行完成「CUBE App」兩步驟驗證設定，或在台北市兒童新樂園、台北市立動物園、台北市立天文科學教育館等場域完成指定任務，即有機會獲贈「國泰世華X乖乖反詐聯名包」乙份，數量有限送完為止。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華致力建構全媒體通路識詐宣導策略，今年將擴大聚焦學童識詐範疇，盼透過公私協力合作，推動識詐宣導教材進入全國逾2,600所國小，未來也將攜手警政署完成全國100場以上校園識詐宣導。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華致力建構全媒體通路識詐宣導策略，今年將擴大聚焦學童識詐範疇，盼透過公私協力合作，推動識詐宣導教材進入全國逾2,600所國小，未來也將攜手警政署完成全國100場以上校園識詐宣導。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行宣布攜手內政部警政署、教育部國教署共同啟動《檢舉、報案、說出來》學童識詐計畫，今年將推動識詐補充教材進入全國逾2,600所國小校園，並簽署三方合作意向書（MOU）。簽署代表由左至右為警政署署長張榮興、國泰世華銀行總經理李偉正、教育部國教署副署長戴淑芬。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行宣布攜手內政部警政署、教育部國教署共同啟動《檢舉、報案、說出來》學童識詐計畫，今年將推動識詐補充教材進入全國逾2,600所國小校園，並簽署三方合作意向書（MOU）。簽署代表由左至右為警政署署長張榮興、國泰世華銀行總經理李偉正、教育部國教署副署長戴淑芬。圖／國泰世華銀行提供

國泰世華 教育部 詐騙

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