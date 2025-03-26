國泰四連霸 獲「公司治理制度評量」特優認證展現影響力

國泰金控（2882）及旗下子公司力倡公司治理及永續金融綜效再下一城。中華公司治理協會26日舉辦「CG6014 (2023) 公司治理制度評量」授證典禮，國泰金控及旗下國泰人壽、國泰世華銀行4度蟬聯「特優」最高等級認證，並於「永續發展與治理」、「董事會職責履行」、「利害關係人權益尊重」3大構面獲評近滿分肯定。中華公司治理協會「公司治理制度評量」為全台首套公司治理制度之專業系統性檢視工具，目前已累積超過300餘家次上市（櫃）企業參與，「CG6014 (2023) 公司治理制度評量」共有11家公司獲得「特優」認證，國泰即佔3席，彰顯國泰在公司治理制度的健全度、有效性及可即時揭露資訊等企業優勢，亦展現國泰深度實踐永續金融、接軌國際的先行者影響力。

國泰金控積極建立及優化多元公司治理機制，不僅於董事會下設5個功能性委員會，並透過建立內控制度、風險管理及企業永續發展等治理方針，建構符合政府政策，並可接軌國際之公司治理制度。國泰在董事會下設審計、薪資報酬、風險管理、公司治理暨提名及企業永續發展等委員會，透過訂定並定期檢討公司財務、內控及氣候風險評估治理等相關政策及制度，發揮董事專業職能。國泰自2011年起即成立由跨公司高階主管組成之永續發展決策單位（後更名為「ESG策略委員會」）；2024年率金融同業之先，設立「氣候長」，強化氣候風險評估治理機能。國泰以多元金融職能，攜手利害關係人進行永續轉型，榮獲多項國際級認證，連續七年入選最高等級「道瓊世界指數」成分股、持續十年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，持續邁進「亞太最佳金融機構」。

國泰人壽為連續四度獲公司治理「特優」認證之唯一壽險公司，除提供透明的公司治理架構，亦透過組織再造，讓公司永續治理架構不斷與時俱進，成效斐然。國泰人壽積極建置有效及透明的公司治理架構，包括保障股東權益、強化董事會職能、發揮監察人功能、保障保戶權益及尊重利害關係人權益、維持清償能力等行動方案。國泰人壽亦深耕永續經營，不僅為全台首家自主遵循聯合國永續保險原則（PSI）的壽險業者，亦於2024年起在董事會轄下正式成立「永續發展委員會」，並設立「永續與品牌策略部」，提升永續面之決策效能與執行力。為加強董事會的永續治理，並掌握國際趨勢，董事們每年根據進修課程規畫，參加內外部核心及專業課程或研討會，2024年董事會成員總受訓次數達116人次、平均時數達15.3小時、ESG課程內容涵蓋率皆達100%。國泰人壽連續兩年名列金管會「永續金融評鑑」前25%，更為壽險業唯一連續六年榮獲「公平待客績優」肯定的業者，卓越表現有目共睹。

國泰世華銀行落實One Bank經營思維，透過議合及推動多元金融服務，四度榮獲公司治理「特優」認證，偕海內外合作夥伴推動淨零低碳經濟。為強化公司各項治理制度，國泰世華銀行分別在2022、2023年於董事會下設置審計委員會及永續發展委員會，實踐全球永續倡議，亦透過第三方評測機構定期評量及檢視落實情形，持續優化公司治理制度。此外，國泰世華銀行為國內率先自願遵循聯合國責任銀行原則（PRB）並通過確信的業者，不僅持續以金融職能應對「氣候變遷」議題，亦透過議合及推動各式服務，助力海內外合作夥伴以行動落實永續目標，陸續於台灣、越南、新加坡、香港等地完成永續授信服務，更在台灣推出亞洲唯一的永續績效連結薪轉商品，推動淨零低碳經濟。