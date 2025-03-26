第一屆「臺灣金融業公平待客大調查」 富邦金控三大子公司獲肯定

富邦金（2881）推動公平待客成果再獲肯定！台灣服務稽核協會為因應超高齡社會與民眾需求，並響應金管會推動「公平待客原則」，於今年舉辦第一屆「臺灣金融業公平待客大調查」。經過50家公益團體調查與推選，富邦金控旗下三大子公司，富邦人壽、台北富邦銀行及富邦證券分別榮獲壽險類、銀行類及證券類的「卓越體驗企業」獎，為金控同業中獲獎最多的企業之一！充分肯定富邦持續以正向的力量落實公平待客精神，推動金融友善服務的卓越成效。

為深耕公平待客原則，富邦人壽於董事會下增設永續發展委員會，督導公平待客原則的落實，凝聚公司由上到下每位成員共識，攜手各部門共同落實公平待客十大原則於商品與服務循環週期的每個環節，確實執行【共融•多元•公平•行動】之公平待客推動方針，持續推出符合社會各界或不同族群需要，及量身訂做之多元金融商品及服務，強化「以人為本」的精神，相關作為獲得金管會2023及2024連續兩年「公平待客原則評核」排名前25%的壽險業者殊榮。

此外，富邦人壽積極打造友善的金融環境，提供各族群最適切的金融服務，除了在官網設置線上朗讀功能，提供視障者無障礙的友善服務，並於富邦人壽APP新增金融友善服務專區，針對高齡及視障者設計專屬介面並搭配手機語音導讀功能，提供簡易常用功能，改善數位落差，更設置「微型保險商品專區」推廣微型保險商品、守護經濟弱勢，建構社會安全網，朝全員主動實踐公平待客的企業文化不斷前進。

台北富邦銀行秉持「361度，多一度心的溫度」理念，持續提升多元客群的服務體驗及權益保障。在分行服務上，全台179家分行均配備視障語音ATM，並針對聽障客戶推出同步聽打服務，完善無障礙金融環境。此外，北富銀還將友善服務延伸至身心障礙家庭，為特教生規劃專屬金融職能培訓，開創國內身心障礙學子就業轉銜新模式。

對於高齡客戶，北富銀開發安養信託、保單活化、小額終老保險等樂齡專屬產品，與弘道基金會合作，提供長者便捷可靠的信託服務，並積極推動詐騙宣導，擬定高齡銷售流程關懷及管控機制，打造分行樂齡專櫃、電話樂齡專線及網站樂齡專區「三專」服務，為長者帶來優質金融體驗。

為提高詐騙攔阻及洗錢防制效率，北富銀開發「鷹眼模型」及「獵鷹系統」，並與35家金融機構攜手成立「鷹眼識詐聯盟」，2024年北富銀「鷹眼模型」共偵測異常帳戶交易985件，圈存異常帳戶內資金逾新台幣2千9百萬元；分行成功攔截644起詐騙案件，阻詐金額達新台幣7.16億元，有效協助民眾減少詐騙損失。

富邦證券積極落實公平待客，致力提供客戶各項金融友善服務，這次獲獎代表富邦證券在公平待客的推動成果，深獲社會大眾肯定。

富邦證券表示，為提供客戶更好的服務品質，定期安排秘密客訪查各營業據點的金融友善服務執行情形，並提供各項友善輔助工具，照顧聽語障、視障及高齡長輩的需求。富邦證券也致力維護客戶權益，持續強化客戶申訴處理流程，升級申訴案件陳報層級，即時處理並回應客戶反應事項，全面提升客戶服務滿意度。

近年投資詐騙頻傳，富邦證券積極投入反詐行動，特別拍攝一系列反詐影片，透過各種管道對客戶進行反詐宣導。此外，富邦證券自今年起規劃失智友善訓練課程，並運用於工作場域中，協助失智患者。未來，富邦證券也將持續落實公平待客各項原則，展現以客為尊的特質。