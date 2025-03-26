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元大人壽元享年年利變還本終身險 四大特色助退休規劃

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
面對退休準備，元大人壽建議可透過元大人壽元享年年利率變動型還本終身保險作為穩健規劃的工具。元大人壽／提供
面對退休準備，元大人壽建議可透過元大人壽元享年年利率變動型還本終身保險作為穩健規劃的工具。元大人壽／提供

根據行政院主計總處2023年家庭收支調查，65歲以上退休族群每年每戶支出約新台幣62.2萬元，若以國人平均餘命約80歲計算，光是退休後的老年生活費用及家庭開支至少就需要933萬元以上，且這項統計數據主要在反映基本開銷，國人尚須額外考慮長壽風險、通膨等因素。為了享有優質的老年生活而無後顧之憂，元大人壽建議將還本型終身保險納入退休規劃的工具，除可透過生存保險金打造穩健現金流，亦能兼顧保障，作為退休或傳承配置，一舉數得。

活到老且活得好，是現代人對退休生活的期望，元大人壽看見客戶需求，推出「元大人壽元享年年利率變動型還本終身保險」，四大特色協助客戶輕鬆規劃退休準備。

特色一、年年領取生存保險金，從第一保單周年日起即可每年領取，給付至保險年齡達111歲，年紀越大，累積所領生存保險金越多，分散因長壽帶來的風險。

特色二、有機會享有增值回饋分享金，保戶可選擇購買增額繳清保險，放大保障及生存保險金，亦可選擇現金給付，打造靈活現金流。

特色三、繳費期間為3年，享有終身壽險保障。

特色四、身故與完全失能保險金可選擇分期定期給付，搭配資產傳承功能，守護摯愛，預留每年所需資金。

以50歲的元先生投保「元大人壽元享年年利率變動型還本終身保險」為例，保險金額為新台幣325.521萬元，繳費3年，增值回饋分享金選擇第1到5年為「增額繳清」，第6年起為「現金給付」，表定年繳保險費1,041,667元，符合高保費3%折扣，如選擇自動轉帳再享1%折扣，折扣後年繳保險費1,000,001元，假設各年度宣告利率為2.60%，自第一保單周年日起，可年年領取生存保險金，且有機會享有增值回饋分享金。若被保險人保險年齡達80歲時身故，年度末身故總給付已逾347萬元，累積領取之生存保險金約76萬元，總計給付金額逾423萬元。若保險期間有資金需求，亦可靈活運用，穩健又安心。

人口老化已經成為全球議題，而台灣人口老化速度又更為顯著。為了悠然享受退休生活，元大人壽提醒民眾可透過提早規劃，讓自己的人生下半場能夠更安穩優雅，幸福終老。

保險金 元大人壽 退休規劃

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