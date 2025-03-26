川普重返白宮 台遭列「骯髒15國」！金管會迎戰：最擔心這兩件事

財委會將於27日邀集三大財金部會就「因應美國對等關稅政策及台遭列骯髒15國的因應策略」進行專題報告。金管會26日出爐的書面報告指出，一旦美國提高關稅，將得綜合評估對全球貿易環境、及國際供應鏈重組兩大影響，金管會將適時調整相關應對策略，降低潛在風險。

金管會指出，美國川普政府提出「對等關稅」政策，對台股、上市櫃公司、國銀海外暴險、及保險業的影響及因應策略。

金管會認為台灣金融業、台股基本面良好，對相關美課徵關稅國的曝險不高，具備因應風險的韌性。

一、對台股衝擊，金管會認為短期波動難免，但中長期仍回歸企業獲利、產業競爭力的基本面，2月底國內上市櫃公司累積營收7.19兆元，年增16.33%，是歷年同期最高，顯見我國產業具有競爭力及韌性。

惟金管會也示警，一旦美國政府推動「美國優先」政策，進一步加強本土製造業保護措施，甚至提高關稅，則需綜合評估對全球貿易環境及國際供應鏈重組的影響，並適時調整相關應對策略，以降低潛在風險。

二、上市櫃公司從中美貿易戰後，已調整經營策略，採全球布局，以降低外部環境對企業營運的影響。

據調查，上市櫃公司從大陸、墨西哥及加拿大銷往美國的營收，2023年度及2024年前3季占比分別為：大陸5.04%及4.72%，墨西哥2.41%及3.8%，加拿大0.011%及0.011%。

顯示上市櫃公司已採取「產地移轉」、「供應鏈重組」、「海外布局調整」、「考量與客戶協調售價」等四大措施因應，金管會評估影響有限。

三、國銀海外曝險約19兆元，占國銀整體總資產比率僅20%，其中前三大曝險國是美國、澳洲和日本。

金管會主委彭金隆早上在財委會上說，美國加徵關稅會導致某些產業出口競爭力變差，會要求銀行貸款時要注意、分散風險，包括地區、產業都要分散。

金管會已要求國銀做三大措施：

（一）、 檢視其海外授信風險，要求銀行總行由專責單位負責海外分支機構整體營運管理。 （二） 、掌握授信資產品質，確實提列備抵呆帳。 （三） 、應就各海外經營環境差異，建立適當風險胃納及風險辨識機制，納入內控內稽制度落實執行，強化監督與控管。

四、川普關稅政策恐讓降息減速、美元維持強勢，對壽險業來說，則是有好有壞。若降息減速，等於讓利率維持高檔，可提升壽險新錢投資收益率，但若維持強勢美元卻可能拉升壽險業的避險成本。

金管會將定期彙總保險業國外投資情形，進行動態監理及適時採行相關措施。