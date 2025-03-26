永豐金控併購京城銀行案 公平會放行原因曝：不禁止結合
公平會今天委員會議決議，針對永豐金控併購京城銀行案，因兩者結合後，在各所屬業務市場之占有率僅微幅提升，且對金融市場競爭無顯著限制競爭疑慮，不禁止其結合。
公平會表示，永豐金控擬透過股權轉讓的方式取得京城銀行全部已發行股份，並納入其金融控股體系中，因2家公司營業額均達到公平交易法規定之結合申報門檻，且無同法第12條除外規定適用情形，永豐金控依法向公平會申報結合。
公平會指出，本案水平重疊業務包括銀行、證券、期貨及租賃等業務，而永豐金控與京城銀行結合後，在各所屬業務市場之占有率僅微幅提升，且國內金融機構眾多，市場競爭激烈，尚無顯著限制競爭疑慮，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。
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