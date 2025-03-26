永豐金控與京城銀行合併案 公平會點頭了！同意原因曝光

公平交易委員會26日召開第1744次委員會議，審議永豐金控（2890）與京城銀行（2809）的合併案，經評估後認為此案不會對市場競爭造成顯著影響，因此決定不禁止該合併。

公平會表示，永豐金控計劃透過股權轉讓方式取得京城銀行全部已發行股份，並將其納入金融控股體系，由於兩家公司營業額均達到《公平交易法》規定的結合申報門檻，且不適用相關豁免條款，永豐金控依規定向公平會申報本次合併。

公平會進一步說明，此案涉及的業務範圍涵蓋銀行、證券、期貨及租賃等領域，合併後，永豐金控與京城銀行在各自業務市場的占有率僅有小幅提升，且國內金融機構數量眾多、競爭激烈，因此並無明顯限制市場競爭的疑慮。

綜合考量後，公平會依《公平交易法》規定，決議不禁止本次合併案。