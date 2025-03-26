快訊

疑追求不成…桃園男持刀猛刺女同事後自傷 2人倒地滿是鮮血

癌逝議員李奕德出身百年老字號中藥房 家族5代懸壺濟世

中捷砍人凶手下跪 被害生父不領情：僅願以25萬和解「非常錯愕」

聽新聞
0:00 / 0:00

併購安泰銀行？ 凱基金控：有可能的項目都不排斥

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
回應金銀併，凱基金控總經理楊文鈞表示，有可能的項目都不排斥。圖／凱基金控提供
回應金銀併，凱基金控總經理楊文鈞表示，有可能的項目都不排斥。圖／凱基金控提供

今天上午傳出凱基金控計畫併購安泰銀行的傳聞，凱基金控總經理楊文鈞下午在法說會後受訪時表示，凱基銀行一直都是凱基金控旗下子公司中，規模相對比較小的，對於有可能的項目都不排斥，所以並不只考慮安泰銀行。

楊文鈞指出，凱基銀行目前有50家分行，未來將繼續努力拓展新分行，不過仍因為法規關係，速度上有一定限制。

另外，針對玉山金控董事長黃男州曾說，現在已進入金控2.0世代，媒體提問是否擔心同業併購壯大規模後，讓凱基金難以抗衡？楊文鈞表示，當然希望整個金融產業都能變得更好，若同業做得更好也會學習，參考同業是常有的事，現階段還是會專注在集團內部原有方針。

楊文鈞表示，凱基銀行香港分行5月將提前開幕，過去凱基證券在香港深耕20多年，累積許多客戶，因為過去凱基銀在香港沒有分行，金流仍需透過其他銀行，也因此容易被截流，目前希望先將香港分行穩定經營。

凱基金 凱基銀行 安泰銀行 玉山金控

延伸閱讀

凱基金法說會／76萬股東注意！今年股利可能大調整 改現金搭股票

凱基金控去年稅後淨利創歷年次高 EPS1.97元將發放現金股利為主

獨／凱基金控擬以296億併安泰銀 隆力對決宏泰將登場

美元保單宣告利率高掛 與美債殖利率相當

相關新聞

併購安泰銀行？ 凱基金控：有可能的項目都不排斥

今天上午傳出凱基金控計畫併購安泰銀行的傳聞，凱基金控總經理楊文鈞下午在法說會後受訪時表示，凱基銀行一直都是凱基金控旗下子...

川普重返白宮 台遭列「骯髒15國」！金管會迎戰：最擔心這兩件事

財委會將於27日邀集三大財金部會就「因應美國對等關稅政策及台遭列骯髒15國的因應策略」進行專題報告。金管會26日出爐的書...

永豐金控併購京城銀行案 公平會放行原因曝：不禁止結合

公平會今天委員會議決議，針對永豐金控併購京城銀行案，因兩者結合後，在各所屬業務市場之占有率僅微幅提升，且對金融市場競爭無...

新台幣貶1.2分 收33.097元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收33.097元，貶1.2分，成交金額8.48億美元

永豐金控與京城銀行合併案 公平會點頭了！同意原因曝光

公平交易委員會26日召開第1744次委員會議，審議永豐金控（2890）與京城銀行（2809）的合併案，經評估後認為此案不...

創39個月新高！2月銀行房貸逾放79億元 可能與背後3原因有關

據金管會統計數據顯示，今年2月房貸的逾放比雖然仍呈現超低的0.07%，不過因為房貸餘額已達11兆元，房貸逾放的金額已達7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。