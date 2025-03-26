併購安泰銀行？ 凱基金控：有可能的項目都不排斥

今天上午傳出凱基金控計畫併購安泰銀行的傳聞，凱基金控總經理楊文鈞下午在法說會後受訪時表示，凱基銀行一直都是凱基金控旗下子公司中，規模相對比較小的，對於有可能的項目都不排斥，所以並不只考慮安泰銀行。

楊文鈞指出，凱基銀行目前有50家分行，未來將繼續努力拓展新分行，不過仍因為法規關係，速度上有一定限制。

另外，針對玉山金控董事長黃男州曾說，現在已進入金控2.0世代，媒體提問是否擔心同業併購壯大規模後，讓凱基金難以抗衡？楊文鈞表示，當然希望整個金融產業都能變得更好，若同業做得更好也會學習，參考同業是常有的事，現階段還是會專注在集團內部原有方針。

楊文鈞表示，凱基銀行香港分行5月將提前開幕，過去凱基證券在香港深耕20多年，累積許多客戶，因為過去凱基銀在香港沒有分行，金流仍需透過其他銀行，也因此容易被截流，目前希望先將香港分行穩定經營。