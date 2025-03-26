創39個月新高！2月銀行房貸逾放79億元 可能與背後3原因有關

據金管會統計數據顯示，今年2月房貸的逾放比雖然仍呈現超低的0.07%，不過因為房貸餘額已達11兆元，房貸逾放的金額已達79.5億元，寫下近39個月以來新高，背後可能與銀行資金緊縮、部分民眾欠債與股市震盪，造成民眾短期資金吃緊有關。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去資金相對寬鬆，經歷連續升息與提高存準後，資金面趨於緊縮，加上大環境並非雨露均霑整體都好，有些民眾面臨寬限期結束需要開始償還本金，又遇到股市震盪倘若沒有做好資金控管，可能短期出現資金缺口，導致出現欠繳房貸狀況。

曾敬德指出，雖然對比現在龐大的房貸餘額，整體逾放狀況還不算嚴重，但仍要觀察一下是否趨勢呈現緩步增加。

統計顯示，上一次購置住宅貸款逾放餘額80億元以上，已經是2021年11月時候的事情，之後都維持在60~70餘億元，不過最近已經連續四個月逾放金額超過70億元，今年1月購置住宅貸款逾放餘額78.4億元，2月增加到79.5億元，但逾放比例仍是超低檔的0.07%，目前仍不至於對於房市造成影響。

曾敬德指出，通常在景氣欠佳、長期的無薪假大增與失業率大增狀況下，比較容易出現逾放大增的狀況，所幸政府面對不景氣都會提出短期的因應方式，協助民眾渡過難關。

不過曾敬德表示，市場需留意現在資金面仍偏向緊縮，過去使用寬限期成習慣的民眾，可能陸續進入攤還本金的時間，也會讓每月的家庭支出增加，部分房貸族可能就需要縮衣節食，至於逾放狀況仍須謹慎觀察。