快訊

疑追求不成…桃園男持刀猛刺女同事後自傷 2人倒地滿是鮮血

癌逝議員李奕德出身百年老字號中藥房 家族5代懸壺濟世

中捷砍人凶手下跪 被害生父不領情：僅願以25萬和解「非常錯愕」

聽新聞
0:00 / 0:00

創39個月新高！2月銀行房貸逾放79億元 可能與背後3原因有關

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據金管會統計數據顯示，今年2月房貸的逾放比雖然仍呈現超低的0.07%，不過因為房貸餘額已達11兆元，房貸逾放的金額已達79.5億元。圖／AI生成
據金管會統計數據顯示，今年2月房貸的逾放比雖然仍呈現超低的0.07%，不過因為房貸餘額已達11兆元，房貸逾放的金額已達79.5億元。圖／AI生成

據金管會統計數據顯示，今年2月房貸的逾放比雖然仍呈現超低的0.07%，不過因為房貸餘額已達11兆元，房貸逾放的金額已達79.5億元，寫下近39個月以來新高，背後可能與銀行資金緊縮、部分民眾欠債與股市震盪，造成民眾短期資金吃緊有關。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去資金相對寬鬆，經歷連續升息與提高存準後，資金面趨於緊縮，加上大環境並非雨露均霑整體都好，有些民眾面臨寬限期結束需要開始償還本金，又遇到股市震盪倘若沒有做好資金控管，可能短期出現資金缺口，導致出現欠繳房貸狀況。

曾敬德指出，雖然對比現在龐大的房貸餘額，整體逾放狀況還不算嚴重，但仍要觀察一下是否趨勢呈現緩步增加。

統計顯示，上一次購置住宅貸款逾放餘額80億元以上，已經是2021年11月時候的事情，之後都維持在60~70餘億元，不過最近已經連續四個月逾放金額超過70億元，今年1月購置住宅貸款逾放餘額78.4億元，2月增加到79.5億元，但逾放比例仍是超低檔的0.07%，目前仍不至於對於房市造成影響。

曾敬德指出，通常在景氣欠佳、長期的無薪假大增與失業率大增狀況下，比較容易出現逾放大增的狀況，所幸政府面對不景氣都會提出短期的因應方式，協助民眾渡過難關。

不過曾敬德表示，市場需留意現在資金面仍偏向緊縮，過去使用寬限期成習慣的民眾，可能陸續進入攤還本金的時間，也會讓每月的家庭支出增加，部分房貸族可能就需要縮衣節食，至於逾放狀況仍須謹慎觀察。

信義房屋 失業率 房貸 景氣

延伸閱讀

千萬砸00878、0056、00919每月領9萬未來恐行不通！分析師：不如買0050或006208

歐洲2月電動車銷量成長26% 特斯拉遭抵制暴跌40%

前2月零售餐飲營業額創同期新高 經部估首季正成長

前2月積體電路表現亮眼 首季製造業生產估雙位數成長

相關新聞

併購安泰銀行？ 凱基金控：有可能的項目都不排斥

今天上午傳出凱基金控計畫併購安泰銀行的傳聞，凱基金控總經理楊文鈞下午在法說會後受訪時表示，凱基銀行一直都是凱基金控旗下子...

川普重返白宮 台遭列「骯髒15國」！金管會迎戰：最擔心這兩件事

財委會將於27日邀集三大財金部會就「因應美國對等關稅政策及台遭列骯髒15國的因應策略」進行專題報告。金管會26日出爐的書...

永豐金控併購京城銀行案 公平會放行原因曝：不禁止結合

公平會今天委員會議決議，針對永豐金控併購京城銀行案，因兩者結合後，在各所屬業務市場之占有率僅微幅提升，且對金融市場競爭無...

新台幣貶1.2分 收33.097元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收33.097元，貶1.2分，成交金額8.48億美元

永豐金控與京城銀行合併案 公平會點頭了！同意原因曝光

公平交易委員會26日召開第1744次委員會議，審議永豐金控（2890）與京城銀行（2809）的合併案，經評估後認為此案不...

創39個月新高！2月銀行房貸逾放79億元 可能與背後3原因有關

據金管會統計數據顯示，今年2月房貸的逾放比雖然仍呈現超低的0.07%，不過因為房貸餘額已達11兆元，房貸逾放的金額已達7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。