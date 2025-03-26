群益期貨領先市場 CME周選擇權每日到期商品全新上線

群益期貨（6024）持續多元化全球期權市場服務，正式推出CME周一到周五到期的選擇權商品，為台灣投資者開啟更多、更豐富的全球交易選擇。

群益期貨研究部副總許績慶表示：「每日可交易當日到期的選擇權，大幅提升投資人的交易靈活度。舉例來說，偏好高勝率的選擇權賣方策略，投資人可在開盤後賣出（Sell）小SP深價外的Call或Put，並透過期貨智慧單設定反向委託鎖定風險。對於選擇權買方，投資人可每天利用多頭價差或空頭價差交易策略，在當前川普行情波動劇烈的情況下，相較期貨，選擇權交易具備『看錯風險有限、看對獲利無限』的優勢，提供更多靈活應對市場的機會。」

群益期貨董事長賈中道表示：「推出CME週選商品，是群益期貨滿足客戶多元需求的具體行動。我們希望以更靈活的交易工具，幫助投資者輕鬆抓住每一天的財富機會。」群益全新串接國外商品服務，推出這款直連CME交易所的週選商品，不僅提供法人級報價與下單速度，更斥資千萬升級軟硬體設備及國際專線頻寬，讓交易體驗全面進化！

群益期貨長期致力於提供專業、創新的金融解決方案，這此次推出的 CME 週選商品，再次展現其前瞻視野。接下來，預計推出「Eurex日選擇權」商品，為投資者提供更多交易選擇。即日起，客戶可透過【群益行動贏家】APP體驗這一全新服務。