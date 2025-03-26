金價飆漲！唐奬獎章身價水漲船高 立體結構獨一無二

2022年諾貝爾和平獎得主獎章（150克、18K金）拍賣出新台幣31億元（1.035億美元），為烏克蘭孩子們籌款，創下百倍諾獎獎金的歷史天價，媲美諾貝爾獎的唐獎獎章究竟價值多少？隨著近日金價再創新高，214克由9,999純金打造的唐獎獎章身價也跟著水漲船高，上周現貨金價每盎司漲至3,038美元，每枚唐獎獎章光是材料本身即價值75.8萬元。

唐獎教育基金會陳振川執行長表示，唐獎成立之初，為了讓世人更加了解唐獎的理念，2013年基金會委託台灣創意設計中心舉辦「唐獎獎章國際設計邀請賽」，提供設計界空前的總設計獎金美金100萬元，並由紅點設計大獎（Red Dot Design Award）創辦人暨總裁——Prof. Dr. Peter Zec與國內外金工、雕塑等藝術界權威組成國際評審團，從應邀參賽的15國61位國際頂尖設計師的眾多作品進行遴選，經過激烈的評選，日本設計大師深澤直人（Naoto Fukasawa）的作品脫穎而出，並獲得美金50萬元的高額獎金。

陳執行長回憶，當年Prof. Dr. Peter Zec從十名最後入圍設計師製作的實體模型作品中，一眼就看中深澤直人的作品，他說：「一看就知道它是最優的設計。」其設計概念以一體成型，象徵DNA及龍的螺旋曲線來闡釋生命的力量與運動的動態。儘管螺旋曲線由圓形結構構成，卻不會回到相同原點，這意味人類歷史、成長、生命與對知識追求的永無止境。

而實際鑄造此三度空間的獎章才是最困難的挑戰，需克服立體結構、螺旋定位與黃金質地柔軟等鑄造問題，在中央銀行彭淮南前總裁的推介下，唐獎委託百年歷史台灣專業黃金鑄造團隊——中央造幣廠接下這個艱鉅的任務，期間除了進行不同工法實驗，也與國內精密製造廠商及學界技術交流，結合3D列印、雷射雕刻與電腦科技等高科技方式，並運用前所未有的創新專利技術，完美呈現螺旋交疊處0.1公分的微小縫隙，淬鍊出獨一無二的純金獎章。

2024年12月，陳執行長親赴新加坡將刻有大名、無價的唐獎金質獎章致贈給2020年永續發展獎得主珍古德，收到受COVID-19疫情影響，睽違四年的唐獎獎章時她非常開心，稱讚設計得很漂亮，將會好好保存，也訝異214克純金獎章的重量。後來珍古德接續前往尼泊爾時還因唐獎獎章遭受海關盤查，所幸闡明為唐獎榮耀而平安無事。每屆唐獎得主來台領獎、參加唐獎周系列活動時，唐獎也安排於參訪基金會時，特別為得主們介紹這枚擁有不凡價值的唐獎獎章。