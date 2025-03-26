立委憂國銀中國業務 金管會：海外拓點分散風險可控

總統賴清德日前定調中國為境外敵對勢力，多位立委關心國銀在中國的曝險與後續營運。金管會主委彭金隆今天表示，國銀嗅覺敏銳，據點有機會也都分散到海外不同地區，台灣金融業都做出很好的調整。金管會副主委莊琇媛則說，國銀整體風險可控。

多位立法委員也關心，美國川普政府稱對美徵收高額關稅的國家為「骯髒15國」（the dirty 15），對國銀的影響。莊琇媛說明，目前國銀在海外曝險占國銀總資產約2成，國銀總資產約72兆元，約19兆元是海外曝險，而海外又分散在每個國家、各個產業。她說，目前國銀曝險最高前3大為美國、中國和日本，針對骯髒15國的疑慮，國銀整體風險可控。

彭金隆今天上午赴立法院財政委員會專題報告並備質詢。

根據金管會最新統計，截至去年第4季底止，金融三業對中國曝險總額降至新台幣9279.2億元，年減少1234.1億元，年減11.7%。其中銀行業曝險金額為8516億元、保險業646億元、證券期貨投信業117.2億元。

民進黨立委吳秉叡表示，國銀對中國曝險逐年下降可喜可賀，但金管會在計算上有黑數，像是遺漏影子銀行、國銀子行等統計。彭金隆回應，國銀對中國曝險持續下降，但其他業態公司、授信業務也都有相關規定。

國民黨立委賴士葆指出，賴總統將中國視為台灣境外敵對勢力，目前台灣在中國共有16家銀行、87家子分行或辦事處，金管會提出措施緊鎖國銀在中國市場的業務。國民黨立委林思銘則提出，國銀是否持續在中國發展。

彭金隆說明，國銀嗅覺敏銳、感受到機會分散到不同地點，國銀對中國投資減少，跟隨產業和廠商移動到南向國家、澳洲、歐洲和美國。他強調，台灣金融業都做出很好的調整。

彭金隆表示，公司內部都有內控機制，兩岸互設銀行據點，金管會對於銀行監理是以風險管理為架構，而風險也是動態的。對於金融機構境外營運模式都有監控，不會特別針對某地區。

莊琇媛補充，國銀海外分行數中，中國位居第4大，目前共16家銀行、25家分行與5個子行，大部分聘雇當地員工，台灣員工約100多人。