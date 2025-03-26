最後時間！證交所臺灣創新板宣導獎勵活動 抽50支 iPhone 16 Pro Max

尾牙、春酒沒有中獎？統一發票沒有中獎？投資人快於2025年3月底前把握證交所給你的中獎機會，一次抽出50支iPhone 16 Pro Max，大幅提高中獎率。

擁有成長潛力的創新板公司用實績顛覆市場印象，證交所表示，創新板20家上市公司2024年已有13家為獲利，全體創新板公司股價淨值比（P/B Ratio）高於上市及上櫃公司，而且以創新板上市公司為成分股編制之臺灣創新板指數上漲幅度，相較於同期發行量加權股價等指數，表現更加突出，市場交易更加活絡。

創新板公司已成為資本市場新黑馬，投資人現在只要簽署臺灣創新板上市有價證券風險預告書，就可取得投資創新板上市公司門票，共同扶植創新企業進入資本市場。目前累計簽署之創新板風險預告書已經超過100萬份，意即有100萬戶以上具委託買進創新板上市有價證券之資格，可望大幅增添創新板市場流動性。

自然人投資人別忘了在線上或證券商臨櫃簽署新版創新板風險預告書後，再去證交所網站（https://act.twse.com.tw/qualifiedinvestor/）登記抽獎，這次將抽50支iPhone 16 ProMax、400份800元多品牌即享券、800份500元多品牌即享券等獎項；而且證交所為了讓投資人更簡便的完成登錄程序，已不須上傳附件，動動手指填寫資料即可擁有抽獎機會，中獎後接獲通知再提供新版創新板風險預告書簽署畫面截圖即可。

另外，證券商共同推動投資人以線上方式簽署創新板風險預告書，將依所屬投資人簽署總份數門檻及級距獲得相對應的獎勵金，請證券商持續向投資人推廣簽署創新板風險預告書！最後5天！50支iPhone 16 Pro Max！證交所呼籲投資人手刀簽署創新板風險預告書，並完成登錄抽獎流程，越早簽署登錄，將擁有越多次的抽獎機會。