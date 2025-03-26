快訊

整理包／2025大甲媽祖遶境4月4日起駕！9天8夜路線日程表、必看儀式、住宿資訊全攻略

轟賴政府思想審查 陳培哲等75位學者提聯合聲明

台中文心秀泰外驚傳隨機砍人！先揮拳再撿鋸子砍 2人受傷送醫

最後時間！證交所臺灣創新板宣導獎勵活動 抽50支 iPhone 16 Pro Max

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

尾牙、春酒沒有中獎？統一發票沒有中獎？投資人快於2025年3月底前把握證交所給你的中獎機會，一次抽出50支iPhone 16 Pro Max，大幅提高中獎率。

擁有成長潛力的創新板公司用實績顛覆市場印象，證交所表示，創新板20家上市公司2024年已有13家為獲利，全體創新板公司股價淨值比（P/B Ratio）高於上市及上櫃公司，而且以創新板上市公司為成分股編制之臺灣創新板指數上漲幅度，相較於同期發行量加權股價等指數，表現更加突出，市場交易更加活絡。

創新板公司已成為資本市場新黑馬，投資人現在只要簽署臺灣創新板上市有價證券風險預告書，就可取得投資創新板上市公司門票，共同扶植創新企業進入資本市場。目前累計簽署之創新板風險預告書已經超過100萬份，意即有100萬戶以上具委託買進創新板上市有價證券之資格，可望大幅增添創新板市場流動性。

自然人投資人別忘了在線上或證券商臨櫃簽署新版創新板風險預告書後，再去證交所網站（https://act.twse.com.tw/qualifiedinvestor/）登記抽獎，這次將抽50支iPhone 16 ProMax、400份800元多品牌即享券、800份500元多品牌即享券等獎項；而且證交所為了讓投資人更簡便的完成登錄程序，已不須上傳附件，動動手指填寫資料即可擁有抽獎機會，中獎後接獲通知再提供新版創新板風險預告書簽署畫面截圖即可。

另外，證券商共同推動投資人以線上方式簽署創新板風險預告書，將依所屬投資人簽署總份數門檻及級距獲得相對應的獎勵金，請證券商持續向投資人推廣簽署創新板風險預告書！最後5天！50支iPhone 16 Pro Max！證交所呼籲投資人手刀簽署創新板風險預告書，並完成登錄抽獎流程，越早簽署登錄，將擁有越多次的抽獎機會。

創新板 證交所

延伸閱讀

三家法說會 4月上秀

陸官媒曝：美無差別攻擊全球手機用戶 竊取iPhone數據

劉揚偉喊話：AI伺服器營收將超越iPhone！行家「留意3變數」：看好鴻海

證交所助攻AI新創發展

相關新聞

「第三屆程式實盤模擬交易競賽」 逾千人參賽

量化交易快速吸引投資注目。永豐金證券舉辦第三屆程式實盤模擬交易競賽，高達1,089位參賽者報名，賽程自3月1日至3月31...

凱基金傳併安泰銀 下午法說會凱基金可望進一步說明

凱基金控（2883）將併購安泰銀行（2849），兩家公司目前尚未有正式回應，兩家公司方面目前僅口頭表示無法評論，但目前午...

融資公司要納管了 金管會彭金隆：最快8月底上路

金管會主委彭金隆在財委會上說，分三階段將融資租賃公司納管《金保法》，《金保法》最快8月底、9月初生效，第一階段納管對象是...

川普關稅戰來襲 金管會彭金隆：監控上市櫃、國銀風險

美國川普研擬在4月對「骯髒15國」課徵「對等關稅」引立委關注，金管會主委彭金隆在財委會中說，有了解對上市櫃公司、及國銀海...

台股受川普政策影響 彭金隆：市場具韌性、會審慎應對

近期台股受美國政策變動影響，市場震盪。立委林德福今日在立法院財委會質詢時表示，川普上任後，股市波動加劇，加上聯準會利率變...

選擇這類型產品 日股牛市可期

每當市場經歷劇烈修正，投資人總會將目光焦點放在—股神巴菲特，根據日本財務省的報告指出，波克夏已增持五大日本商社的持股。展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。