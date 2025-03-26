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金保法納管融資租賃 彭金隆：子法草案最快4月公告

中央社／ 台北26日電

立委關心金管會納管上市櫃融資租賃公司的明確時間表。金管會主委彭金隆今天說明，預計4月初公告金保法子法草案，6月底生效，生效後再以函令規劃2至3個月緩衝期，最快8月底正式施行。

彭金隆今天上午赴立法院財政委員會專題報告並備質詢。

彭金隆說明，融資公司實務上是指應收帳款買賣、貸放行為的業者，而融資業務和借錢並非特許事業，吸收存款才是特許事業。台灣類似的融資行為沒有受到嚴格管理，融資專法已請銀行公會研究中。

彭金隆進一步指出，金融消費者保護法不用修，而是調整授權子法，包含廣告、契約公平等預告。初步是4月初可以預告，第1波將針對4大上市櫃租賃公司，施行並檢視緩衝後納管。

民進黨立委賴惠員提出，租賃公司是否比照金融機構公開財務資訊，或是強力約束租賃公司，以避免央行祭出不動產信用管制時，有融資租賃公司的資金流入房市。

彭金隆回應，租賃公司不是金融機構、非屬金管會所轄，而金管會針對影子銀行問題有進行納管，發函4項措施，也強化銀行的貸後管理，要求銀行做好信用管制與貸款用途。

國民黨立委李彥秀關心，融資公司納入金保法以及第2階段租賃公司納管進度。彭金隆說，相關3子法盼4月初預告、預期6月30日生效，生效後再以函令規劃2至3個月緩衝期，最快8月底、9月初施行。

彭金隆回應，第2階段將鎖定金融機構轉投資的14家融資租賃公司，第3階段再納管租賃公會會員。他強調，金管會不可能將8000多家租賃業者以專法納管，因融資公司是通稱，市場上的業務範圍不一致，但會持續累積監理經驗，作為未來專法的依據。

另外，李彥秀指出，4大租賃業者近期的中古車業績與承作個人金融業務下降，民眾轉找其他業者卻承擔更大風險。彭金隆指出，金管會將雙軌並進，也請銀行以普惠金融角度研究。

李彥秀 金管會

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