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卓越證券評比 第一金證券奪兩大獎

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

《卓越》雜誌「2025卓越證券評比」日前揭曉，第一金證券首度參加即獲得「最佳承銷團隊獎」、「最佳ESG獎」兩項大獎。第一金（2892）證券去年主辦IPO上市籌資金額為券商第一，其中星宇航空（2646）上市更是全年最吸睛的上市案；另外在ESG部分則獲得包括永續金融評鑑等許多獎項肯定。

第一金證券2024年在IPO主辦及興櫃主辦皆創歷年最佳成績，其中，星宇航空上市案是全年最受市場矚目的IPO案，不僅是台股第一家多元上市公司；上市資本額為近10年掛牌上市公司最大；辦理上市前競拍金額為上市櫃IPO最高；參與公開申購合格抽籤筆數160萬餘筆刷新紀錄；星宇上市募資金額104.48億元更是年度募資規模之冠，貢獻上市總籌資額超過2成。

在證券交易所2024年績優中介機構表揚中，第一金證券共獲得證券承銷商第三名、IPO籌資金額第一名、推動創新獎等三個獎項，在同業中名列前茅。

未來將搭配第一金控資源提供客戶籌資完整服務，並研議成立證券創投公司，延伸承銷服務深度。同時配合金管會亞洲資產管理中心策略「擴大投資台灣計畫」，持續協助優質的國內、外企業籌資，輔導新創事業上市櫃，壯大台灣資本市場，成為企業籌資的最佳夥伴。

將證券核心業務與ESG結合，第一金證券於進行投資選擇及輔導承銷時，結合證券業核心職能，將ESG議題整合至投資決策與承銷作業實務中，協助企業提升永續價值。為達成2050年國家淨零排放目標，配合母公司加入SBTi（科學基礎減量目標倡議)，在範疇一與範疇二自身碳排放方面，訂定自2024年起碳排放量每年須較2022年減量4.85%之目標，範疇三投資部位，設定升溫不超過2度C的SBT減碳目標。

此外，透過金融科技提供客戶ESG投資資訊，2023年領先證券同業，建置「ESG智能永續指標數據平台」，提供上市櫃個股ESG指標評分查詢，做為投資參考，並直接帶入委託下單功能；2024年再優化升級2.0版，在下單頁面揭露個股ESG分數，希望引領客戶一起邁向永續投資，為數位金融服務與ESG結合建立良好的典範。

第一金證券秉持從客戶需求出發，協助客戶累積財富理念，建立以服務為本的企業文化，為落實「提供超越客戶預期的金融理財服務」的經營願景而努力；同時，將持續精進永續發展，接軌全球ESG潮流，為建構經濟、環境與社會互利共榮的世界盡一份力。

ESG 第一金證券

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