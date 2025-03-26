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凱基金傳併安泰銀 下午法說會凱基金可望進一步說明

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

凱基金控（2883）將併購安泰銀行（2849），兩家公司目前尚未有正式回應，兩家公司方面目前僅口頭表示無法評論，但目前午盤時分尚未公告重大訊息提出正式說法。26日下午凱基金控法說會，預期法人將會詢問公司經營高層了解狀況。

市場傳出凱基金控擬以普通股搭特別股的架構，以總價296億元吃下安泰銀的全數股權。凱基金控、安泰銀行均低調以對，目前尚未公布重訊。

不過，據了解，凱基金一直積極洽談銀行端對外併購，陸續接觸數家銀行，安泰銀因為大股東出售決心明確，因此談判進入最後階段，但是安泰銀行兩大股東外資私募基金隆力集團與本土宏泰集團立場有別，使得併購案出現重大變數。

併購 凱基金 安泰銀行

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