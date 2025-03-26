融資公司要納管了 金管會彭金隆：最快8月底上路
金管會主委彭金隆在財委會上說，分三階段將融資租賃公司納管《金保法》，《金保法》最快8月底、9月初生效，第一階段納管對象是4家上市櫃的融資租賃公司，第二階段是國銀轉投資14家租賃公司，第三階段是租賃公會會員。
彭金隆說，《金保法》將在4月初做預告，需要調整《金保法》授權的三個子法，包括廣告、契約公平等，預告60天再給2~3個月緩衝期，預計8月底、9月初生效。
《金保法》生效後，依金管會規劃將會分三階段做納管，第一階段納管對象是4家上市櫃的融資租賃公司，包括中租-KY（5871）、裕融（9941）、和潤（6592）、日盛台駿（6958）。
半年後，第二階段則是金融機構轉投資14家租賃子公司，第三階段則是租賃公會所有會員都將納入《金保法》。
至於是否要提出「融資公司專法」？彭金隆坦言，融資公司專法從2008年提出但無法定案，金管會研究後很難達到共識，目前還在研究中。
如果要擬定專法，未來會先定義融資租賃公司的範圍，其實這很困難，主因融資公司是一種通稱，市場上沒有一個明確範圍，因此金管會希望透過《金保法》先累積經驗作為未來做專法的依據。
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