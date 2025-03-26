富邦人壽六大策略守護客戶福祉 「退休三金」助保戶迎戰超高齡社會

外部環境變化，持續對金融保險業帶來新的挑戰與機遇。回顧2024年，富邦人壽稅後淨利突破千億大關，創下1,026.6億元的歷史新高，獲利表現穩居業界之首。2025年開春亦延續業務動能，前兩月初年度保費收入(FYP)達250.9億元、稅後淨利自結181.8億元，皆較同期成長36%，淨值比高於10%，RBC超過350%高於法定標準，展現穩健的經營成果。

為接軌IFRS 17和ICS，富邦人壽積極推動商品轉型，2024年分紅商品全年FYP達573.9億元，年增96.4%，佔比逾五成。此外，富邦人壽持續強化長年期商品銷售，新契約等價保費(FYPE)佔FYP比重從2024年45.7%提升至2025年2月的50.8%，長年期商品銷售比重優於市場及主要同業，顯示商品轉型有成。

富邦人壽總經理陳世岳表示，2025年預期保險業經營持續受利率、通膨、匯率波動影響，加上地緣政治及美國貿易政策造成金融市場波動，壽險業經營仍在挑戰中審慎前行。富邦人壽除透過穩定獲利貢獻以累積保留盈餘，今年亦將透過帳上未分配盈餘轉增資與發行次順位債厚實自有資本。另為迎接超高齡社會，將持續發展多元繳別分紅商品及高保障型商品，提供客戶全方位退休保障，同時深化AI與數位工具應用，以優化營運效率及提高服務品質，持續精進公平待客，與公私部門合力強化防詐生態圈，發揮永續金融影響力。

富邦人壽不斷視市場趨勢及客戶需求轉型，2025年將持續推廣高保障分期繳的系列商品，並搭配外溢機制鼓勵保戶自主健康管理，增加客戶黏著度及商品費率差異化。同時開發碎片化型的保險，如特定器官保險、自負額型醫療險等，以組合式搭配方式，滿足客戶多元的保障需求。

2025年台灣將邁入超高齡社會，帶動退休規劃及醫療保障需求。為鼓勵年輕族群提早佈局退休，富邦人壽將持續推出分紅、利變型高保障型壽險及退休規劃型商品，協助民眾備齊「月退金、醫療金、長照金」等退休三金，以因應退休生活的日常支出，推廣實支險及重大傷病險作為第二醫療儲備金，並搭配長照分期給付與躉繳終身壽險，提供民眾退休後金流、醫療、長照及傳承的全方位保障。

因應AI浪潮高速席捲全球，富邦人壽正式啟動「AI Everywhere」計畫，將攜手合作外部專業機構舉辦 AI基礎素養線上課程，全面提升內部同仁的AI素養與應用能力，並將透過舉辦學習獎勵活動、創意應用發表會、指定AI認證補助等活動，鼓勵同仁積極參與創新應用，並同步推動「Copilot種子培育計畫」，舉辦職場生產力工作坊進行一系列培訓，培育出富邦人壽的AI種子，協助各單位提升工作效率，與「AI Everywhere」計畫相互呼應，加速AI工具及技術融入職場工作應用。

打造高效精實業務員團隊，銀保通路在領先中提升競爭優勢

富邦人壽業務員體系著重高效精實，今年預計招募5,000名優質業務員，除為新進同仁訂定循序漸進的分階段訓練，亦推出「直聘業務/行銷主管專案」，以豐厚的獎勵及晉升管道，吸引有經驗的優秀人才及跨領域傑出人士加入。憑藉多元的獎勵計畫、完整的培訓機制及優渥的員工福利，14度榮獲全國財金保險系所畢業生勾選最嚮往加入的壽險公司(外勤)。

銀保通路亦為富邦人壽的重要成長動能，2024全年銀保通路FYP超過493億元，占整體FYP超過4成，排名業界第一(市占15.5%)，業績持續穩健成長。因應2025年台灣進入超高齡社會，銀保通路將掌握通路、市場、保戶、公司經營到社會環境的五大核心經營策略，積極推動符合市場需求之分紅與利變新商品的銷售轉型，協助保戶完善資產與退休規劃。

深化綠色投資政策，提升資訊透明度及資安管理強度

面對全球氣候變遷的挑戰，富邦人壽由內到外積極擴大ESG永續影響力，不僅逐年提高綠色金融投資目標，強化「綠能科技」之篩選條件，以更嚴格標準定義「綠色投資」，更以行動實踐企業社會責任，包含連續五年與荒野保護協會共同推動「河川廢棄物快篩調查」，關注水域垃圾污染問題，並攜手各界力量推動「全民懂保險」計畫，從社區深入偏鄉、從孩童推及長者再擴及至新住民族群，透過多元化的金融教育方案，提升大眾保險觀念。

為提升資訊透明度與包容性，富邦人壽於去年發布首本「氣候相關財務揭露 (TCFD) 報告書」，並於官網新增「永續 ESG」與「公平待客」專區，以普惠金融、公平待客的精神規劃網站介面與內容，率大型壽險同業(註)之先、取得無障礙標章 2.1 認證。同時亦強化資訊安全管理的能力，成功取得美國國家標準暨技術研究院網路安全框架(NIST CSF)認證，成為台灣首家獲此殊榮的金融機構。相關成果連續兩年榮獲金管會「永續金融評鑑」與「公平待客原則評核」前25%績優單位，以及國家永續發展獎等多項國內外永續獎項肯定。

富邦人壽致力於運用數位機制整合數據和保險服務，例如推出《AI職業代碼推薦》系統，藉由AI技術自動分析客戶的職業屬性，大幅提升職業風險評估的效率與準確性、加速核保速度；並優化「智能文字客服機器人」，提供更即時的客戶互動體驗；同時升級「身分快遞員」數位服務，協助保戶更安全高效地進行身分驗證；啟用「產壽險理賠共同客戶轉送」服務，透過集團資料共享，簡化並提升客戶理賠申請便利性。今年亦將全面啟動優化數位服務平台，包含更新「富邦人壽APP」、「富邦人壽官網」及「行動辦公室」，打造跨平臺、跨裝置的一致化服務，以賦予嶄新的數位體驗。

此外，為強化友善弱勢族群服務，富邦人壽將增加越南語版本之理賠、保單借款及變更申請書，友善新住民了解其權益及影響，並放寬60歲以上高齡客戶視訊生調合併電訪/抽樣體檢措施，提供更多客戶利用此服務完成核保評估程序，同時針對高齡或聽力障礙的客戶新增擴聽器服務，落實公平待客友善服務原則。

持續擴大公私協力打詐範疇，強化反詐生態圈

隨著詐騙型態與手法不斷翻新，富邦人壽積極響應「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，除率業界之先導入商用簡碼「68999」防範偽冒，更與政府聯合投入防詐工作，包含與台北市政府合辦「防詐細胞培力」巡迴宣導活動，建構市民的識詐防護網，獲得臺北市政府表揚肯定。今年，富邦人壽持續擴大公私協力打詐範疇，與警政署刑事警察局簽署防詐騙合作意向書，透過「公私協力打詐反騙，警企合擊富國安邦」的具體行動，就數位宣導、實體宣導、情資交流等面向密切合作，提高金融業打詐成效。

此外，富邦人壽亦整合內、外部資源，於企業內部推動全體同仁參與防詐工程，將防詐作為列入各單位2025年工作計劃，增加客戶防詐電訪關懷問項，對於臨櫃客戶加強關懷提問資金用途，守護客戶財產安全；並將業務通訊處設為防詐據點，以組織運作方式提升全民反詐意識；同時也與外部單位合作，共同舉辦防詐宣導活動及課程，強化防詐生態圈。