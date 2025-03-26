川普上任後 台美雙星為中美布局良藥

美股市場牽動著全球金融走勢，在川普總統上任後，有相當多新政策，政策核心皆是環繞「美國利益優先」，再利用川普的談判技巧，搭配貿易戰、關稅等策略，換取對美國有利的條件，達到「讓美國再次偉大」的目標。富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升指出，回顧過去五年的股市表現，美國股市絕大多數是優於全球市場的。因此這一次的關稅議題，預估最終還是會讓美國打下技術保護、資源保護的基礎，鞏固美國大型股領導全球股市的態勢。

在這樣的狀況下，若從貨幣政策的面向去思考，貿易戰短期壓抑經濟數據，可能換來快速的貨幣寬鬆。實際上，美聯儲的QT量化緊縮確實也正在放慢，薛博升表示，建議投資人可以保持原本的投資步調，短期內先以股債均衡的原則配置，不須過度恐慌。

過去一年台股跟美股在AI供應鏈上表現非常出色，從DeepSeek出現後，市場已開始思考下一階段AI發展的推力，AI的發展肯定是持續的。薛博升以「富邦台美雙星多重資產基金」為例，在因應目前關稅議題不確定性下，短期內在成長股的配置上，會以逢低加碼美國科技龍頭為優先，布局「AI、5G、新能源」，持續掌握下一階段AI發展。

在收益資產方面，薛博升建議投資人可以分散投資到各類型的收益資產，而不單單只聚焦債券，在對抗波動的環境下，掩護性買權、特別股等，也都是不錯的收益標的。富邦台美雙星多重資產基金也逐步加碼收益資產配置，主要包含高股息、掩護性買權、特別股、REITs等各類基金受益憑證與美元投資等級債券之間作分散配置。這個配置概念主要是讓投資人同時仍掌握台灣跟美國未來成長趨勢，同時也有機會獲取多類型的配息來源，長期兼顧風險與報酬。

綜上所述，富邦台美雙星多重資產基金可以同時掌握臺灣與美國的趨勢主流，同時有效達到股債均衡並兼顧成長。對於這檔商品有興趣的投資人，可以搜尋富邦投信官網、撥打專人服務專線0800-070-388，或向全台各大銀行和證券銷售機構進行洽詢。