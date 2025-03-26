安達人壽：善用手術險與癌症險 加強退休後醫療保障

退休後希望能盡情享受第二人生，然而隨著年齡漸增，醫療需求逐漸增加，此時若缺乏完善的醫療保障，可能面臨沉重的醫療支出負擔。安達人壽提醒，應善用手術險與癌症險的優勢與特性，構築兼具廣度與深度的醫療保障計畫，打造退休後的堅實防護網，減輕家庭經濟壓力同時，也讓退休生活更加從容無憂。

隨著年齡增長，身體機能逐漸退化，健康狀況也更容易受到影響，導致醫療費用在日常支出中占比提高。根據統計，2023年65歲以上人口約占台灣總人口的18.35%，然而其醫療費用支出卻高達全體醫療支出的41.7%，顯示長者的醫療需求與費用負擔明顯高於年輕族群。此外，退休後缺乏公司團體保險的協助，個人需獨自承擔醫療費用，若遇到較大之醫療花費，可能會造成財務上的壓力。因此，越早建立完善的醫療保障，越能確保退休生活的安穩與品質。

安達人壽建議，在規劃退休醫療保障時，應從「廣度」與「深度」兩個層面進行評估，確保不同醫療需求都能獲得適當保障。例如，透過「安達人壽術術平安終身健康保險」提供廣泛的手術與醫療保障；同時，再搭配「安達人壽愛醫靠一年期定期防癌健康保險附約」與「安達人壽癌症達文西手術醫療附加條款」，針對癌症治療需求提供更深入的保障，全面提升抗癌守護力。

「術術平安」提供多層次的醫療保障，涵蓋手術醫療保險金、創傷縫合處置保險金及眼睛醫療保險金，符合現代人因長時間使用3C產品而對眼部健康保障的需求。此外，該產品特別加強醫材補助保障，將國人最常使用的醫材納入保障範圍，如人工水晶體、特定人工關節、心臟血管支架等共計八項，確保被保險人能夠獲得適當的醫療支持。特別針對年滿60歲以上的被保險人，醫材補助保障額度更從原本保險金額35倍提高至保險金額60倍，大幅提升退休後的醫療保障力度。

在確保廣度覆蓋後，應進一步考慮醫療保障的「深度」，尤其是可能耗費長時間且費用較高昂的癌症治療。「安達人壽愛醫靠一年期定期防癌健康保險附約」根據癌症分期提供對應的理賠，申請方式簡單易懂，並針對男性攝護腺癌、女性乳癌等常見癌症提供額外保障；此外，「安達人壽癌症達文西手術醫療附加條款」則專為達文西手術提供保障，讓被保險人能夠無後顧之憂地選擇先進手術技術，提升治療效果與生活品質。