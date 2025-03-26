凱基證券主辦輔導 半導體設備廠倍利科技3月27日登興櫃

全球半導體產業持續成長，凱基證券積極尋找產業中具有發展潛力的優質公司，協助進入資本市場，主辦輔導的倍利科技（7822）將於3月27日登錄興櫃，為台灣半導體先進封裝製程檢測與量測設備商類股增添生力軍。

倍利科技為台灣工業4.0智慧影像技術的領導廠商，主要半導體類產品包含高階自動光學檢量測設備與智慧影像數據分析系統，協助國內外各大半導體先進封裝廠實現檢測量測智能自動化，同時憑藉影像處理、AI技術及光機電的深厚底蘊，持續提供先進的AI光學檢驗量測相關產品，客戶包含台灣、中國大陸、韓國、馬來西亞等國家的半導體廠商。

倍利科技2024年營收達7.21億元、毛利率59%、稅後純益1.48億元、每股稅後盈餘（EPS）3.84元，營收與獲利表現均較2023年大幅提升，將持續以優越的光學、機構設計、電控、系統軟體及AI技術，提供半導體與PCB客戶高價值的自動化光學檢驗量測方案。

此外，倍利旗下子公司倍智醫電則將倍利的半導體智慧製造經驗，成功複製到智慧醫療，以「低劑量電腦斷層肺小結節AI偵測系統」獲得2021年新竹科學園區「創新產品獎」、2023年NHQA國家醫療品質獎「智慧醫療類銅獎」、國家藥物科技研究發展獎「銀質獎」、2024年國家新創獎「初創企業獎」等獎項肯定，於台灣市場推出後已為同類型產品市占第一名，並在越南、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓等東南亞國家開始銷售推廣，同時在美國與日本申請醫材許可證中，以頂尖半導體技術，深耕國際AI智慧醫療影像領域。

受到全球經濟成長放緩與川普政府重啟貿易戰等因素影響，台灣資本市場充滿挑戰，凱基證券專業團隊秉持「以客戶為中心」的核心價值，透過深入了解客戶需求及市場動態，2024年累計主辦承銷案件數達56家，位居市場排名第一，將持續專注開拓利基市場和特色產業，尋找優質且具備成長潛力的公司，並積極活絡資本市場發展，致力幫助更多優質企業進入資本市場。