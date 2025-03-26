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投資美股新選擇 元大期推 CFD 交易

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大期貨槓桿交易商增10檔美股CFD標的，10倍槓桿資金放大。(元大期貨/提供)
元大期貨槓桿交易商增10檔美股CFD標的，10倍槓桿資金放大。(元大期貨/提供)

隨著川普於2025年1月20日正式展開第二任總統任期，AI新創公司DeepSeek迅速崛起，引發美國科技股市場動盪，加上川普政府貿易關稅政策的不確定性，美股波動加劇。近期那斯達克指數自2月中旬高點回落幅度超過13%，特斯拉（TSLA）等重量級企業股價也大幅下挫，部分個股甚至出現「腰斬」現象。

面對全球金融市場的劇烈波動，台灣投資人過去因受限於複委託機制，僅能採取做多策略，無法直接放空，交易彈性明顯不足。元大期貨槓桿交易商為此正式推出美股差價契約（CFD）交易服務，提供投資人多空雙向交易及風險對沖工具，協助投資人更靈活地應對市場震盪。

為滿足市場需求，元大期貨槓桿交易商進一步新增10檔美股CFD標的，涵蓋科技、能源、醫療、交通等多元產業，包括蘋果（AAPL）、輝達（NVDA）、微軟（MSFT）、洛克希德馬丁（LMT）、雷神（RTX）及特斯拉（TSLA）等重量級個股，讓投資人能夠有效突破傳統複委託僅能先買後賣的限制。平台提供最高達10倍的槓桿倍數，讓投資者能以較少資金放大潛在報酬；在當前高利率環境下，透過做空美股CFD，更可賺取約2%的年化隔夜利息，進一步增加收益來源。

元大期貨（6023）今年以「創新前瞻，財富永續」為營運策略主軸，持續強化管理措施，槓桿交易CFD業務獲利穩健成長，已成為公司新的獲利引擎。2024年再度榮獲臺灣證券交易所「公司治理評鑑上櫃公司排名前5％」肯定，更是唯一連續十年獲此殊榮的期貨商。未來元大期貨槓桿交易商將持續引進更多優質標的，並透過每月線上與線下課程，協助投資人精進美股CFD交易技巧、掌握市場趨勢。

期貨 美股

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