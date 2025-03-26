川普關稅戰來襲 金管會彭金隆：監控上市櫃、國銀風險

美國川普研擬在4月對「骯髒15國」課徵「對等關稅」引立委關注，金管會主委彭金隆在財委會中說，有了解對上市櫃公司、及國銀海外放款影響，就目前來看，影響都仍在可預期、可控的範圍內。

彭金隆說，一、金管會已責成證券交易所及櫃買中心對上市櫃公司做了解，包括上市櫃公司對各個可能受關稅影響的國家，營收占比或影響，「我們都有監控」，都還在我們可預期範圍內。

二、也了解國銀對「骯髒15國」的海外放款，這比率並不高，也是在我們認為可控的比率中。

一旦美國對這15國加徵關稅後，對該國的出口競爭力變差，營收會受到影響，銀行放款會考慮進去。彭金隆說，關稅戰非全面式，還要看銀行放款對象，金管會將督促國銀面對國際變化，分散風險。

立委林德福說，台股從年初兩萬三至今震盪兩千多點，這是川普關稅戰反映空頭行情嗎？

彭金隆坦言，美國關稅政策的確影響台股「有影響、但很快就恢復穩定」，顯示台股具有韌性。

他說台股基本面表現在很多面向上，金管會已請交易所關注各產業營收變化，在近30個產業別中，其中25個產業都是成長，6~7個產業是衰退，這也是反映在台灣股市的韌性上。金管會對資本市場是戒慎恐懼、是小心應對。