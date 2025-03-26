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台股受川普政策影響 彭金隆：市場具韌性、會審慎應對

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
台股震盪受美政策影響，彭金隆表示，市場具韌性、審慎應對。記者林莉／攝
台股震盪受美政策影響，彭金隆表示，市場具韌性、審慎應對。記者林莉／攝

近期台股受美國政策變動影響，市場震盪。立委林德福今日在立法院財委會質詢時表示，川普上任後，股市波動加劇，加上聯準會利率變動，台股從 23,000點下滑至22,000多點，質疑市場是否提前反映空頭走勢。

金管會主委彭金隆表示，美國政策確實對股市產生影響，川普政府的關稅政策對台灣資本市場造成一定壓力，但台股具韌性，市場反應快速，已恢復穩定。

林德福進一步詢問，外資持續賣超是否反映市場信心不足。彭金隆表示，台股仍在合理範圍內，金管會不預測市場走勢，但會關注外資動向，資本流動屬正常現象。

針對川普的關稅政策，林德福詢問金管會如何因應。彭金隆說，金管會已與上市櫃公司保持聯繫，掌握影響範圍，目前仍在可控範圍內。他並關心未來市場是否持續波動，金管會是否強化監管。彭金隆回應，金管會將維持市場公平、透明與穩定，並做好準備確保市場秩序。

此外，林德福關注傳出美國列出的「骯髒15國」政策裡台灣也入列，這對國銀海外分行的影響。彭金隆表示，國銀在海外的放款比率可控，影響不大，金管會仍會持續關注。

至於銀行海外分行如何因應關稅戰，彭金隆表示，銀行將透過產業、業務與地區分散降低風險。

台股 林德福 金管會

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