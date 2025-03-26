選擇這類型產品 日股牛市可期

每當市場經歷劇烈修正，投資人總會將目光焦點放在—股神巴菲特，根據日本財務省的報告指出，波克夏已增持五大日本商社的持股。展望後市，野村投信表示，隨著日本成功走出通縮陰霾、日企改革效果逐漸顯現、日本加強公司治理推動日企轉型，改善資產負債表，提高營利率及資產效率，以及日本政府推出 NISA 措施，帶動日股近二年強勁走勢，吸引國際資金流入，進一步推動市場熱度。投資人不妨透過野村日本價值動能高息ETF （00972）參與日本企業治理紅利及經濟成長潛力，精準掌握日股動能。

野村日本價值動能高息ETF (00972)經理人張怡琳表示，兼具股利率、股價淨值比（PBR） 成長與每股盈餘（EPS）成長三重篩選機制的日股ETF—野村日本價值動能高息ETF(00972)， 3月13日完成最新的成分股調整，這次新增11檔個股，新增的成分股平均殖利率達到4.6%，EPS成長與PBR的成長預估平均達雙位數。這次保留的成分股中，住友商事也獲加碼超過2.5%的權重，正是00972追蹤指數「彭博日本價值動能高息指數」價值動能選股方式。

根據統計 ，今年截至3月17日，東證報酬指數與日經報酬指數紛紛下跌1.28%及6.19%，相較之下，00972 追蹤的彭博日本價值動能高息指數逆勢上漲 0.53%，表現優勢。

野村投信投資策略部副總張繼文分析表示，日本勞動組合總連合會（連合）3月14日公布 2025年春鬥第一次彙整結果，日本企業的薪資調升幅度平均為5.46%、連續第二年高於5%。特別值得注意的是，中小企業加薪幅度為5.09%、為33年來首度高於5%，顯示出日本中小企業已有逐漸跟上大型企業大幅調薪的趨勢。雖然近期全球市場因充滿變數而動盪，不過隨著春鬥捎來佳音，日本內需類股可望因此受到提振，加上日股近期已跌深，投資人此刻不妨把握布局日股行情再起投資機會。張繼文提醒投資人仍需關注後續可能影響日股的潛在風險，如日銀今年下半是否會再次升息，以及日圓匯率近期是否再現大幅波動。

張繼文表示，由於日本經濟增速穩健且通膨持續升溫，市場對於日本央行進一步升息的預期日益強化，帶動2025年以來日圓強勢升值，成為全球市場關注的焦點。根據統計，日圓兌美元已上漲4.8%，顯示市場資金正流向日圓資產並推升其價值，00972可望成為受惠「日股價值重估」潛力。根據統計00972其追蹤彭博日本價值動能高息指數以日圓計價上漲2.45%，相較於同期間東證指數小漲0.54%、日經225指數大跌5.27%，顯示00972選價值型企業的選股策略，所挑選的企業不但能在股利及股票回購方面回饋股東，同時也具備基本面的成長，日本企業轉骨有成，解除交叉持股以及股東激進主義抬頭等關鍵變化，有助於推高日本股市。

張怡琳表示，近期全球市場震盪加劇，無論台股或美股都經歷一定程度的回檔；然而在此期間，00972卻展現出不俗的抗跌能力，顯示其選股策略具備較強的防禦性與成長性。可望形成股價成長、股息收益雙優勢。投資人不妨將投資眼光放到日本市場，根據自己的投資目標和風險承受能力，透過00972參與日本企業治理紅利及經濟成長潛力，精準掌握日股成長契機。