瑞銀財富管理投資：逢低買入優質 AI 股 結構化策略管理下行風險

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）預計，在美聯準會放鬆利率政策、經濟和利潤增長保持健康及AI支出和採用持續發力的推動下，標普500指數將在今年底前達到6,600點。然而，可留意上行的路徑可能伴隨波動。投資者可以考慮逢低買入優質AI股票，並利用結構化策略來管理其股票敞口的下行風險。此外，還對電力與資源主題相關股票的長期機會保持看好。

美國聯準會按兵不動，但維持2025年將進一步降息兩次，每次25個基點的預測。美聯準會將利率保持不變，符合市場預期，還宣布將放慢減持美國國債的步伐。其公布的經濟預測摘要顯示，美聯準會對今年GDP增長預測較2024年12月預測有所放緩，核心個人消費支出（PCE）平減指數預測則有所上升。點陣圖中值保持不變，表明到今年底或將降息50個基點。然而，今年的點陣圖分別現在偏向上行。

CIO表示，雖然波動性可能揮之不去，但仍認為穩健的基本面或會支援市場，帶來上行風險，美聯準會在某種程度就宏觀經濟前景有瞭定心丸。儘管今年的通脹預測較高，但點陣圖顯示今年或將降息兩次，這表明美聯準會可能不太在意與關稅相關的價格上漲。

在美聯準會主席鮑爾新聞發布會強調，與關稅相關的通膨屬「暫時性」。同樣，雖然美聯準會儲下調增長預測，但鮑爾強調，經濟硬資料仍然穩健。美聯準會或願意忽略關稅對價格的短期影響，即使通脹率仍保持在當前水準附近，美聯準會因應勞動力市場展現疲軟跡象而降息。

具韌性的美國經濟或會使企業盈利保持健康。雖然CIO預計美國經濟增長將放緩，但市場對其可能走向衰退的擔憂似乎有些過頭了。隨著天氣好轉，美國2月工業產出增幅超預期，2月美國房屋建築業從疲軟的1月強勁反彈。

最新公布的零售銷售資料也表明潛在消費者需求仍具韌性。雖然非常激進的關稅和反制措施可能會持續，這對全球經濟造成壓力，但基準情景仍然是貿易摩擦或不會阻止美國經濟今年以接近2%的趨勢水準增長。

生產力提高和產品創新應繼續推動人工智慧（AI）增長。鑒於被壓抑的需求和強勁的產品創新，AI算力在未來幾年或繼續占AI支出的很大一部份。此外，AI的生產力提升和性能改進，或會在中長期內繼續推動AI上漲。