美國經濟前景未明 配置高信評債降風險

美國聯準會3月19日宣布維持聯邦基金利率目標區間在4.25%至4.50%，為連續第二次按兵不動的決策。鉅亨買基金指出，這次會議最引人關注的變化是聯準會在利率聲明中刪除「就業與通膨風險大致平衡」的表述，改為「經濟前景的不確定性增加」，反映決策官員對未來的謹慎態度。在市場前景不明朗時，建議適度配置高評級債分散風險。

鉅亨買基金投資研究部主管羅瑤庭分析，近期的市場數據呈現出明顯的「軟硬分歧」。企業與消費者信心指數持續下滑，製造業採購經理人指數、消費者信心與各類企業信心都下降。然而，另一方面，實際經濟數據並未顯示經濟活動急劇下滑，工業生產、零售銷售與新屋開工都優於市場預期。根據美國聯準會主席鮑爾提到的「市場信心的確下降，但經濟活動尚未放緩，因此我們正在密切觀察。」羅瑤庭認為，聯準會仍依賴「硬數據」來判斷經濟狀況，而非單純受到市場情緒影響。市場情緒雖然影響資產價格，但真正驅動經濟走向的仍是就業、消費和工業生產等實際數據。

通膨方面，聯準會上調2025年個人消費支出（PCE）價格指數年增率預測，從2.5%上調至2.7%，核心PCE也從2.5%升至2.8%。鮑爾於會中表示，關稅政策可能會在短期內推高物價，但他對於長期通膨數據仍持懷疑態度，並不認同密西根大學的通膨預期調查，認為這可能是「異常值」。

聯準會最新預測2025年將降息兩次（共50個基點），羅瑤庭指出，聯準會內部分為兩派，一派認為應優先支持經濟成長，主張更快降息，以避免高利率拖累經濟與就業；另一派則關注通膨數據，傾向採取較漸進的降息步調，以確保通膨穩步回落至2%目標。這種內部分歧是導致降息時間尚未確定的關鍵因素，也讓未來利率政策走向充滿變數。

鉅亨買基金建議，投資朋友更該注意的是經濟數據變化，而非聯準會的發言。若硬數據持續表現優異，市場信心可能逐步回穩，屆時風險性資產有機會迎來反彈。然而，若經濟數據惡化，導致企業獲利下滑或勞動市場疲軟，市場可能進一步修正，特別是成長型產業將面臨較大波動。建議投資人可適度納入高信評債券基金部位，降低投組風險。